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Авиасалон МАКС-2023 перенесли на 2024 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Авиасалон МАКС-2023 перенесли на 2024 год, о чем в пятницу, 30 июня, сообщили организаторы мероприятия.

«Проведение Международного авиационно-космического салона (#МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Авиасалон МАКС».

В публикации также указано, что авиасалон МАКС-2023 был и останется визитной карточкой российской аэрокосмической отрасли, так как именно там проходят мировые премьеры отечественных воздушных судов, ракет, двигателей и космической техники.

На фоне отмены мероприятия пресс-служба рассказала, что в настоящий момент авиасалон работает с участниками и экспонентами из зарубежных дружественных стран.

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Ранее, 26 июня, участники 54-го Международного аэрокосмического салона в Ле-Бурже подписали контракты, общая сумма которых составила около $150 млрд. Крупнейшей сделкой стало приобретение индийской авиакомпанией IndiGo 500 самолетов Airbus A320neo.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — это международная аэрокосмическая выставка, которая проводится с периодичностью раз в два года в городе Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году. Ее цель — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.

Последний раз мероприятие проходило в 2021 году.

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