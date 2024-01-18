На Украине проводятся исследования психоделика ибогаина, полученного с помощью американской некоммерческой организации (НКО), ради повышения эффективности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом 17 января сообщило издание Intercept со ссылкой на письмо украинского военного психолога.

Отмечается, что глава американской НКО «Многопрофильная ассоциация исследований психоделиков» Рик Доблин сообщил о помощи организации в сборе средств для поддержки проекта по доставке ибогаина из Африки для военных исследований на Украине. Для запуска проекта на Украину отправился Дейна Бил, глава компании IboGrow. Психолог ВСУ Алексей Скиртач предоставил Билу письмо, чтобы тот смог с наркотиками пройти через таможню.

Скиртач в своем письме написал, что ВСУ связались с ибогаиновой компанией IboGrow по инициативе Рика Доблина. Психоделик приобретался для снабжения украинских госпиталей с целью применения как при черепно-мозговых травмах, так и «при экспериментальном применении микродоз при выгорании на поле боя и для повышения работоспособности».

Психолог подтвердил подлинность документа и заявил, что Украине нужно как можно больше ибогаина. По его словам, даже после окончания боевых действий в стране будет слишком много «рэмбо», которые вернутся домой с линии фронта. Как указал Скиртач, проблема будет даже более серьезной, чем та, с которой столкнулись США, когда тысячи ветеранов прибыли домой после войны во Вьетнаме.

Ранее в этот день мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала, что командование в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) предлагало подчиненным прямо на фронте употреблять наркотики и алкоголь.

21 декабря украинский военнопленный Владимир Штангрет поделился, что бойцам украинской армии перед атакой в районе Временского выступа командование выдавало наркотики.

Попавший в плен на запорожском направлении военнослужащий ВСУ Максим Коляда 7 ноября рассказал, что в его подразделении было много наркоманов. По его словам, примерно из 20–30 человек в подразделении половина употребляет. При этом Коляда заявил, что в ВСУ наркотиков сейчас «как грязи, потому что это же зарплаты».

27 октября пленный боец ВСУ Владимир Непретворенный рассказал «Известиям» о проблемах с алкоголем и наркотиками в украинской армии. Он заявил, что доставкой наркотических веществ в подразделения занимаются волонтеры. Более того, об этом знают и имеют с этого выгоду сержанты и офицеры боевых частей.

Еще 30 августа генпрокурор Украины Андрей Костин в ходе координационного совещания с руководителями правоохранительных органов заявил, что украинские боевики поставляют наркотики на фронт. Костин назвал организованную преступность опытом всех стран, переживших вооруженные конфликты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.