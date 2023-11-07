Пленный военный ВСУ рассказал о наркозависимых в его подразделении

Попавший в плен на запорожском направлении военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Коляда 7 ноября рассказал, что в его подразделении было много наркоманов.

«Пацаны те, что уже ходили на штурмовки, среди них, конечно, много. <…> Я сам такой, любитель употребить», — приводит его слова «РИА Новости».

Как указал Коляда, примерно из 20–30 человек в подразделении половина употребляет.

По его словам, достать наркотики не было проблемой, «вопрос только в деньгах и в коллективе». Украинский военный подчеркнул, что употребляющих видно сразу. При этом Коляда заявил, что в ВСУ наркотиков сейчас «как грязи, потому что это же зарплаты».

Он рассказал, что принимал наркотики даже в тот день, когда попал в плен.

Ранее, 27 октября, пленный боец ВСУ Владимир Непретворенный рассказал «Известиям» о проблемах с алкоголем и наркотиками в украинской армии. Он заявил, что доставкой наркотических веществ в подразделения занимаются волонтеры. Более того, об этом знают и имеют с этого выгоду сержанты и офицеры боевых частей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»