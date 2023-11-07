Реклама
Прямой эфир
Мир
На юге города Газа идут столкновения израильской армии с ХАМАС
Мир
США передали приглашение на саммит в Сан-Франциско РФ и другим участникам АТЭС
Мир
Германия решила на постоянной основе разместить танковые батальоны в Литве
Общество
Спасатели ликвидировали горение в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ
Происшествия
Грузовик опрокинулся на проезжую часть на 52-м км МКАД
Мир
Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе
Армия
Снайперы рассказали о работе на южнодонецком направлении
Мир
Генпрокурор РФ Игорь Краснов начал встречу с китайским коллегой Ин Юном
Мир
70 грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа через КПП «Рафах»
Мир
Нетаньяху пригрозил Ирану и «Хезболле» мощным ответом при их вмешательстве
Армия
Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России
Мир
Киев обвинил Запад в предоставлении оружия не в полном объеме
Мир
Al Jazeera сообщил о восьми погибших в результате удара ЦАХАЛ по больнице в Газе
Сюжет:

Пленный военный ВСУ рассказал о наркозависимых в его подразделении

0
Фото: REUTERS/Yevhen Titov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попавший в плен на запорожском направлении военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Коляда 7 ноября рассказал, что в его подразделении было много наркоманов.

«Пацаны те, что уже ходили на штурмовки, среди них, конечно, много. <…> Я сам такой, любитель употребить», — приводит его слова «РИА Новости».

Как указал Коляда, примерно из 20–30 человек в подразделении половина употребляет.

По его словам, достать наркотики не было проблемой, «вопрос только в деньгах и в коллективе». Украинский военный подчеркнул, что употребляющих видно сразу. При этом Коляда заявил, что в ВСУ наркотиков сейчас «как грязи, потому что это же зарплаты».

Он рассказал, что принимал наркотики даже в тот день, когда попал в плен.

Уклонение и наказание: как на Украине проходит новый этап мобилизации
На фронт хотят отправить студентов, женщин-медиков и инвалидов

Ранее, 27 октября, пленный боец ВСУ Владимир Непретворенный рассказал «Известиям» о проблемах с алкоголем и наркотиками в украинской армии. Он заявил, что доставкой наркотических веществ в подразделения занимаются волонтеры. Более того, об этом знают и имеют с этого выгоду сержанты и офицеры боевых частей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023