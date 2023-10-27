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Пленный боец ВСУ рассказал о проблемах с наркотиками и алкоголем в украинской армии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) у многих военнослужащих есть проблемы с наркотиками и алкоголем. При этом доставляют в части психотропные вещества именно волонтеры. Об этом 27 октября рассказал «Известиям» пленный украинский боец Владимир Непретворенный.

«Обстановка в подразделениях не очень», — заявил он.

По словам пленного бойца, доставкой наркотических веществ в подразделения занимаются волонтеры. Более того, об этом даже знают и имеют с этого выгоду сержанты и офицеры боевых частей.

Также Непретворенный сообщил о большом количестве отказников в его подразделении. По его словам, сержанты применяют к ним насилие или пытаются их запугать.

«В основном отправляют на две-три недели на позиции и просто забывают про них. Без воды, без кормежки, просто человека не существует», — уточнил пленный

Он добавил, что некоторые из отказников сбегают из боевых частей, однако после этого их не ищут. На их место просто присылают новых бойцов. Непретворенный рассказал о случае, когда сбежавший военнослужащий нанял адвоката, который помог ему получить год заключения условно.

Самого пленного мобилизовали насильно. Он рассказал, что однажды по дороге на работу зашел в магазин за продуктами, но на выходе его схватили сотрудники военного комиссариата города Измаил. Погрузив в автомобиль, Непретворенного отвезли в военкомат, так и не дав связаться с родственниками. В органе за пять минут ему выдали документы с печатями о пройденной медицинской комиссии, после чего отправили в зону боевых действий.

В плен Непретворенный попал так же просто, как и в армию. Его с другими бойцами ВСУ отправили на позиции без еды, воды и с небольшим количеством боекомплекта (БК), просто забыв о них. Когда начался штурм позиций российскими военнослужащими, он просто сдался в плен.

«Мы стояли на позициях, через некоторое время нас штурмануло российское подразделение. Начали закидывать гранатами окопы, сразу началась стрелкотня. Я сразу начал кричать, что я сдаюсь», — уточнил он.

Непретворенный призвал своих соотечественников избегать мобилизации.

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Днем ранее пленный заместитель командира взвода 88-го батальона 106-й бригады ВСУ Александр Каленюк рассказал об отсутствии ротации на позициях украинской армии. По его словам, в боевых частях мало людей, много раненых и уставших, замены стоящим на фронте солдатам нет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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