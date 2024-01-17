Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и метели в Москве 18 и 19 января
Мир
МИД РФ призвал Австралию пересмотреть политику в отношении безопасности в АТР
Экономика
Орешкин сообщил об объеме импорта товаров в РФ в 2023 году в 33 трлн рублей
Экономика
Из-за роста цен на яйца ФАС возбудила дела в 10 субъектах
Общество
Пятимиллионной гостье выставки «Россия» покажут резиденцию Деда Мороза
Общество
«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 18 и 19 января
Мир
Против Шварценеггера начали судопроизводство по налоговым нарушениям
Экономика
Минсельхоз заявил о снижении цен на яйца, куриное мясо и свинину
Мир
Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара
Политика
В Госдуме указали на затягивание США конфликта на Украине из-за личной выгоды
Общество
Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов
Общество
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах возросло до десяти
Мир
Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с коллегой из Пакистана
Авто
Поставки автомобилей из Казахстана в Россию выросли в три раза в 2023 году
Сюжет:

Мать погибшей военнослужащей заявила о наркотиках в ВСУ для подавления страха

Мать погибшей военнослужащей ВСУ: для подавления страха давали наркотики
0
Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала, что командование в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) предлагало подчиненным прямо на фронте употреблять наркотики и алкоголь. Об этом она рассказала в интервью «РИА Новости» 17 января.

По словам женщины, перед тем как ее дочь погибла, она говорила, что ей очень страшно.

«Нас просто кинули, нас бросили на позициях, нам не дали ни помощи, ни защиты, ни поддержки — ничего; мы один паек делили на несколько человек, и не было воды», — передала слова военнослужащей женщина.

Руководство советовало подчиненным пить алкоголь и употреблять наркотические вещества, чтобы противостоять усталости, несмотря на запреты. В окопах у всех было чувство страха и безысходности, каждый хотел вернуться домой.

«Они пили и глотали — всё было. Чтобы не спать. Я не разбираюсь, но пропадает сон — пропадает страх», — подытожила женщина.

Дырка на границе: Киев намерен призвать украинских беженцев в ряды ВСУ
Власти Украины ищут способы вернуть военнообязанных мужчин из Европы

7 ноября попавший в плен на запорожском направлении военнослужащий Вооруженных сил Украины Максим Коляда рассказал, что в его подразделении было много наркоманов. Как указал Коляда, примерно из 20–30 человек в подразделении половина употребляет. По его словам, достать наркотики не было проблемой, «вопрос только в деньгах и в коллективе». Он подчеркнул, что употребляющих видно сразу. При этом Коляда заявил, что в ВСУ наркотиков сейчас «как грязи, потому что это же зарплаты». Он рассказал, что принимал наркотики даже в тот день, когда попал в плен.

В октябре 2023 года пленный боец ВСУ Владимир Непретворенный рассказал о проблемах с алкоголем и наркотиками в украинской армии. Он заявил, что доставкой наркотических веществ в подразделения занимаются волонтеры. Более того, об этом знают и имеют с этого выгоду сержанты и офицеры боевых частей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024