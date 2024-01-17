Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала, что командование в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) предлагало подчиненным прямо на фронте употреблять наркотики и алкоголь. Об этом она рассказала в интервью «РИА Новости» 17 января.

По словам женщины, перед тем как ее дочь погибла, она говорила, что ей очень страшно.

«Нас просто кинули, нас бросили на позициях, нам не дали ни помощи, ни защиты, ни поддержки — ничего; мы один паек делили на несколько человек, и не было воды», — передала слова военнослужащей женщина.

Руководство советовало подчиненным пить алкоголь и употреблять наркотические вещества, чтобы противостоять усталости, несмотря на запреты. В окопах у всех было чувство страха и безысходности, каждый хотел вернуться домой.

«Они пили и глотали — всё было. Чтобы не спать. Я не разбираюсь, но пропадает сон — пропадает страх», — подытожила женщина.

7 ноября попавший в плен на запорожском направлении военнослужащий Вооруженных сил Украины Максим Коляда рассказал, что в его подразделении было много наркоманов. Как указал Коляда, примерно из 20–30 человек в подразделении половина употребляет. По его словам, достать наркотики не было проблемой, «вопрос только в деньгах и в коллективе». Он подчеркнул, что употребляющих видно сразу. При этом Коляда заявил, что в ВСУ наркотиков сейчас «как грязи, потому что это же зарплаты». Он рассказал, что принимал наркотики даже в тот день, когда попал в плен.

В октябре 2023 года пленный боец ВСУ Владимир Непретворенный рассказал о проблемах с алкоголем и наркотиками в украинской армии. Он заявил, что доставкой наркотических веществ в подразделения занимаются волонтеры. Более того, об этом знают и имеют с этого выгоду сержанты и офицеры боевых частей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.