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Украинский пленный рассказал о полученных наркотиках от командования ВСУ

Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ раздавало солдатам наркотики
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Бойцам украинской армии перед атакой в районе Временского выступа командование выдавало наркотики. Об этом 21 декабря рассказал «РИА Новости» украинский военнопленный Владимир Штангрет.

«Перед выходом на позиции, перед боем выдавали какие-то наркотические вещества. Я толком не знаю, я не употреблял сам, потому что я не люблю это — я лучше выпью водки. А товарищи употребляли и рассказывали, что оно притупляет страх и дает уверенность в себе, добавляет мужества», — рассказал военнопленный.

По его словам, наркотики откуда-то доставало их начальство.

Согласно данным агентства, Штангрет был мобилизован в Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Тернопольской области, а после проходил обучение в Великобритании.

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Ранее, 7 ноября, попавший в плен на запорожском направлении военнослужащий ВСУ Максим Коляда рассказал, что в его подразделении было много наркоманов. По его словам, примерно из 20–30 человек в подразделении половина употребляет. При этом Коляда заявил, что в ВСУ наркотиков сейчас «как грязи, потому что это же зарплаты».

27 октября пленный боец ВСУ Владимир Непретворенный рассказал «Известиям» о проблемах с алкоголем и наркотиками в украинской армии. Он заявил, что доставкой наркотических веществ в подразделения занимаются волонтеры. Более того, об этом знают и имеют с этого выгоду сержанты и офицеры боевых частей.

Еще 30 августа генпрокурор Украины Андрей Костин в ходе координационного совещания с руководителями правоохранительных органов заявил, что украинские боевики поставляют наркотики на фронт. Костин назвал организованную преступность опытом всех стран, переживших вооруженные конфликты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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