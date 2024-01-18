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Макрон дал Евросоюзу два года на определение своего суверенитета

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Фото: Global Look Press/Alexis Sciard
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Следующие два года окажутся решающими для определения того, насколько Европейский союз (ЕС) и входящие в него страны хотят быть суверенными. Такое заявление 17 января сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«В 2024 и 2025 годах европейские страны и Евросоюз, как структура, должны будут решить, хотят они быть суверенными или нет», — сказал он.

Французский лидер отметил, что критические решения, которые требуют принятия, являются «довольно простыми». Макрон отнес к таким решениям определение позиции по конфликту на Украине, вопрос сотрудничества со странами вне ЕС, а также обеспечение мира и стабильности в ближневосточном и африканском регионах.

Кроме того, президент Франции подчеркнул необходимость создания новых рабочих мест в «декарбонизированной промышленности» и развитие новых секторов, считая всё перечисленное «столпами суверенного подхода».

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Всемирный экономический форум – 2024 в Давосе проходит с 15 по 19 января 2024 года. На него приехали представители разных государств.

До этого, 16 января, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в Париже заявил, что Европе необходимо стать более независимой от США в принятии решений. Как пояснил французский лидер, в нынешней мирополитической ситуации, в которой существует напряженность между США и Китаем, Европе следует укреплять свой суверенитет, чтобы не оказаться втянутой в разногласия этих двух стран.

Ранее, 14 января, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ходе пресс-конференции по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что наступивший 2024 год будет иметь критически важное значение для Европы, особенно в контексте выборов в США, так как они потребуют проанализировать обстановку в зависимости от результатов.

10 января газета The New York Times писала, что между европейскими странами растет разобщенность, вызванная попытками восполнить ослабевающую поддержку Украины со стороны США. В статье отмечалось, что европейские лидеры сталкиваются с перспективой раскола в вопросах финансирования.

Накануне, 9 января, газета The Telegraph написала, что президент России Владимир Путин может завершить существование военного блока западных стран в его нынешнем виде. Авторы статьи выразили мнение, что европейским странам НАТО нужно срочно восстановить промышленные мощности и начать процесс перевооружения.

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