Европе необходимо стать более независимой от США в принятии решений. Об этом во вторник, 16 января, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в Париже.

Как пояснил французский лидер, в нынешней мирополитической ситуации, в которой существует напряженность между США и Китаем, Европе следует укреплять свой суверенитет, чтобы не оказаться втянутой в разногласия этих двух стран.

«Нужна более суверенная Европа, у которой есть союзник — США, но которая не должна от них зависеть. Мы должны являться чем-то вроде третьего полюса стабильности», — указал он.

Ранее, 14 января, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ходе пресс-конференции по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что наступивший 2024 год будет иметь критически важное значение для Европы, особенно в контексте выборов в США, так как они потребуют проанализировать обстановку в зависимости от результатов.

10 января газета The New York Times писала, что между европейскими странами растет разобщенность, вызванная попытками восполнить ослабевающую поддержку Украины со стороны США. В статье отмечалось, что европейские лидеры сталкиваются с перспективой раскола в вопросах финансирования.

Накануне, 9 января, газета The Telegraph написала, что президент России Владимир Путин может завершить существование военного блока западных стран в его нынешнем виде. Авторы статьи выразили мнение, что европейским странам НАТО нужно срочно восстановить промышленные мощности и начать процесс перевооружения.