На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы были слышны в городе Павлоград в Днепропетровской области. Об этом вечером 17 января сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на свои источники.

«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Других подробностей не приводится. Министерство обороны РФ никак не комментировало данное сообщение.

Ранее в этот же день сообщалось о взрывах в городе Сумы на Украине. По данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, предупреждающие сигналы звучали в Сумской области.

Также стало известно о взрывах в Днепре. Кроме того, в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, 17 января сообщалось о взрывах в Одессе ночью и днем. Тогда воздушная тревога была объявлена в Одесской области, а во второй раз также и в Николаевской.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.