Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и метели в Москве 18 и 19 января
Мир
МИД РФ призвал Австралию пересмотреть политику в отношении безопасности в АТР
Экономика
Орешкин сообщил об объеме импорта товаров в РФ в 2023 году в 33 трлн рублей
Экономика
Из-за роста цен на яйца ФАС возбудила дела в 10 субъектах
Общество
Пятимиллионной гостье выставки «Россия» покажут резиденцию Деда Мороза
Общество
«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 18 и 19 января
Мир
Против Шварценеггера начали судопроизводство по налоговым нарушениям
Мир
СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы на Украине
Мир
В США указали на невозможность нового контрнаступления ВСУ в 2025 году
Мир
Британский эксперт указал на разрушение Россией украинских ПВО и ВПК
Общество
Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов
Мир
Зеленский оценил возможность Трампа прекратить военные действия на Украине
Мир
Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с коллегой из Пакистана
Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность
Сюжет:

СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы на Украине

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Andriy Andriyenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине. Об этом 17 января пишет украинское издание «Страна.ua».

«В Сумах снова взрывы, сообщают местные паблики», — сказано в Telegram-канале СМИ.

Других подробностей не приводится.

По данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, предупреждающие сигналы звучат в Сумской области.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Ранее в этот день стало известно о взрывах в Днепре. Кроме того, в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, 17 января сообщалось о взрывах в Одессе ночью и днем. Тогда воздушная тревога была объявлена в Одесской области, а во второй раз также и в Николаевской.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024