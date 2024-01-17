СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы на Украине
Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине. Об этом 17 января пишет украинское издание «Страна.ua».
«В Сумах снова взрывы, сообщают местные паблики», — сказано в Telegram-канале СМИ.
Других подробностей не приводится.
По данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, предупреждающие сигналы звучат в Сумской области.
В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Ранее в этот день стало известно о взрывах в Днепре. Кроме того, в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, 17 января сообщалось о взрывах в Одессе ночью и днем. Тогда воздушная тревога была объявлена в Одесской области, а во второй раз также и в Николаевской.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.