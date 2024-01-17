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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Albert Koshelev
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Взрывы прогремели в городе Днепр на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в среду, 17 января.

Иных подробностей не приводится.

Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

От Минобороны России комментариев об этой информации не поступали.

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Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Одессе ночью и днем. Тогда воздушная тревога была объявлена в Одесской области, а во второй раз и в Николаевской.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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