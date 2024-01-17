Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре
Взрывы прогремели в городе Днепр на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в среду, 17 января.
Иных подробностей не приводится.
Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
От Минобороны России комментариев об этой информации не поступали.
Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Одессе ночью и днем. Тогда воздушная тревога была объявлена в Одесской области, а во второй раз и в Николаевской.
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