Минобороны Болгарии назвало причину задержки отправки обещанных Украине БТР

Старая бронированная техника (БТР), которую по решению парламента Болгарии должны были безвозмездно передать Украине, пока остается на складах страны, так как минобороны не может найти спонсора, который поможет в ее доставке. Об этом 17 января сообщил глава болгарского оборонного ведомства Тодор Тагарев.

«Логистика понятна, ясно кто загрузит и куда должны отправиться [бронетранспортеры]. Мы также знаем сумму, которая необходима для оплаты. Мы могли бы, вероятно, справиться средствами из своего бюджета, но надеемся, что кто-нибудь из наших союзников сможет эти затраты взять на себя. Например, коалиция «Рамштайн» могла бы сказать, что это хорошая идея: «Я заплачу за транспорт». Если не получится, будем искать другие возможности», — цитирует Тагарева газета «Труд».

Согласно расчетам экспертов, операция по транспортировке машин может занять около двух месяцев.

Ранее, 9 декабря, в парламенте Болгарии из-за поставки списанных БТР Вооруженным силам Украины (ВСУ) произошла драка. Потасовке предшествовала словесная перепалка, лидер болгарской оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов возмутился тем фактом, что Болгария «отдает миллиарды Украине» за счет собственных граждан.

8 декабря сообщалось, что комитет обороны в болгарском парламенте одобрил передачу Киеву неисправных и вышедших из строя переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и ракет разных типов.

До этого, 4 декабря, президент Болгарии Румен Радев заблокировал предоставление Украине помощи в виде списанной бронетехники. Радев подчеркнул, что эта техника могла бы быть использована для охраны границы страны и оказания помощи населению в случае стихийных бедствий и аварий.

24 октября политолог Дмитрий Журавлев предположил, что Болгария вместе с Венгрией и Грецией могут стать первыми странами, которые прекратят поддержку Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.