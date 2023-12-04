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Президент Болгарии наложил вето на поставку Украине списанной бронетехники

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Фото: commons.wikimedia.org
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Президент Болгарии Румен Радев заблокировал предоставление Украине помощи в виде списанной бронетехники. Об этом 4 декабря сообщается на сайте главы государства.

«В причинах вето было отмечено, что депутаты недостаточно знакомы с конкретными параметрами пожертвования, что не позволяет им объективно оценить, является ли предоставленная техника ненужной», — говорится в заявлении.

Радаев подчеркнул, что эта техника могла бы быть использована для охраны границы страны и оказания помощи населению в случае стихийных бедствий и аварий.

Отмечается, что соглашение между МВД Болгарии и минобороны Украины о безвозмездном предоставлении Киеву партии старых бронетранспортеров было ратифицировано после принятия решения о дополнительной военно-технической поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Речь идет о безвозмездной передаче Украине 100 списанных бронетранспортеров. Отмечается, что эта техника была выпущена около 40 лет назад и на сегодняшний день не используются силовиками, а содержится на складах болгарского МВД.

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Ранее, 21 ноября, парламент Болгарии сообщил об одобрении передачи ВСУ бронетранспортеров. За это решение высказались 152 депутата, против были 57 парламентариев.

До этого, 24 октября, политолог Дмитрий Журавлев указал, что Болгария вместе с Венгрией и Грецией могут стать первыми странами, которые прекратят поддержку Украины. Также, по его словам, Польша бы тоже хотела прекратить поддерживать Киев, однако если поддержка первых трех стран не так значима, поскольку это достаточно небогатые государства с небольшими арсеналами, то прекращение помощи со стороны Польши может стать критичным.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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