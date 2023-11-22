Парламент Болгарии одобрил передачу ВСУ ста бронетранспортеров

Народное собрание Болгарии в ходе пленарного заседания одобрило передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронетранспортеров. Трансляция велась 21 ноября на сайте парламента страны.

За передачу техники проголосовали 152 депутата, против — 57.

Украине предоставят около 100 БТР с наличным вооружением, которые МВД Болгарии не использует, а также запасные части.

В июле портал Euractiv сообщил, что Болгария впервые официально передаст пакет военной помощи Украине, в который войдет около 100 БТР. Как отмечалось, техника закупалась в 1980-е годы, но так никогда и не использовалась.

Месяцем ранее в минобороны Болгарии заявили, что страна намерена присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства по совместной закупке боеприпасов для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.