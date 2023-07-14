Болгария передаст Украине сотню бронемашин в первом официальном пакете военной помощи

Болгария впервые официально передаст пакет военной помощи Украине. Об этом 14 июля сообщил портал Euractiv.

В него войдет около 100 бронированных машин со складов МВД. Транспорт закупался в 1980-е годы для поддержки процесса болгаризации турецкого населения страны, но так никогда и не использовался.

Болгария рассчитывает заменить переданные бронемашины современными западными образцами и сделала заказ на общую сумму $1 млрд.

Ранее, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Болгарию заявил, что страна отказала в поставках вооружения. По его словам, президент Болгарии Румен Радев заявил, что не может позволить уменьшить количество оружия в собственной армии и поэтому не будет выделять его Украине.

До этого, 15 июня, в минобороны Болгарии заявили, что страна намерена присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства по совместной закупке боеприпасов для Украины.

В марте Радев сообщил, что София не участвует в сделке по поставке снарядов Киеву, однако работает с Еврокомиссией над запуском производства на своих предприятиях боеприпасов натовского образца.

Ранее, 18 января, немецкая газета Die Welt рассказала, что Болгария весной прошлого года тайно помогла Украине, поставив ей горючее и боеприпасы, в которых на тот момент Киев остро нуждался. Авторы материала отмечают, что София с начала конфликта на Украине старалась подчеркнуть, что она не вооружает Киев. Это, по мнению авторов, связано с «раздробленностью внутренней политики Болгарии и наличием пророссийских настроений большей части ее элиты».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.