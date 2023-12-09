В парламенте Болгарии произошла драка из-за поставки Киеву списанных БТР

В парламенте Болгарии из-за поставки списанной бронетехники (БТР) Вооруженным силам Украины (ВСУ) произошла драка. Об этом 8 декабря сообщило издание Blitz.

«Ивайло Чорбов в сопровождении других депутатов от группы быстрыми шагами добрался до места, где сидел народный депутат Манол Пейков. Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались другие и сорвали бой», — отмечается в публикации.

Сообщается, что драке предшествовала словесная перепалка.

Лидер болгарской оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов был возмущен тем фактом, что Болгария «отдает миллиарды Украине» за счет собственных граждан.

«В этом зале большинство людей явно снова служат иностранным национальным интересам», — сказал лидер партии.

Он уточнил, что такие люди унизительны, ведь они служат национальным интересам Украины, которую можно легко квалифицировать как «страну-неудачницу».

Отмечается, что заседание приостанавливалось два раза, а мнение Костадинова вызвало сильную напряженность в зале пленарных заседаний парламента. Депутатам пришлось прерваться на 15 минут.

8 декабря сообщалось, что комитет обороны в болгарском парламенте одобрил передачу Киеву неисправных и вышедших из строя переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и ракет разных типов.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев заблокировал предоставление Украине помощи в виде списанной бронетехники. Радев подчеркнул, что эта техника могла бы быть использована для охраны границы страны и оказания помощи населению в случае стихийных бедствий и аварий.

До этого, 24 октября, политолог Дмитрий Журавлев указал, что Болгария вместе с Венгрией и Грецией могут стать первыми странами, которые прекратят поддержку Украины. Также, по его словам, Польша бы тоже хотела прекратить поддерживать Киев, однако если поддержка первых трех стран не так значима, поскольку это достаточно небогатые государства с небольшими арсеналами, то прекращение помощи со стороны Польши может стать критичным.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.