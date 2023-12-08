Болгария предоставит Украине неисправные ЗРК и ракеты

Комитет обороны в болгарском парламенте одобрил передачу Киеву неисправных и вышедших из строя переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и ракет разных типов. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает Болгарское телеграфное агентство.

В результате голосования 11 членов комитета высказались за передачу неисправной техники, четыре против, один воздержался.

Отмечается, что минобороны примет меры по присоединению к коалиции стран для наращивания возможностей ВВС Украины при помощи истребителей F-16.

Кроме того, в Болгарии выразили готовность принимать на обучение от четырех пехотных и механизированных рот ВСУ в составе до 160 человек ежегодно.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев заблокировал предоставление Украине помощи в виде списанной бронетехники. Радев подчеркнул, что эта техника могла бы быть использована для охраны границы страны и оказания помощи населению в случае стихийных бедствий и аварий.

До этого, 24 октября, политолог Дмитрий Журавлев указал, что Болгария вместе с Венгрией и Грецией могут стать первыми странами, которые прекратят поддержку Украины. Также, по его словам, Польша бы тоже хотела прекратить поддерживать Киев, однако если поддержка первых трех стран не так значима, поскольку это достаточно небогатые государства с небольшими арсеналами, то прекращение помощи со стороны Польши может стать критичным.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.