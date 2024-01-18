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Накашляли проблему: отказ от прививок может вызвать новую эпидемию в России

Остановить распространение коклюша способна только вакцинация, уверены эксперты
Фото: Getty Images/Vadym Terelyuk
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За 10 месяцев 2023 года в России зафиксировали 27,8 тыс. случаев коклюша, следует из данных статистического сборника «Социально-экономическое положение России». Это почти в девять раз больше, чем за весь 2022 год. Опрошенные «Известиями» эксперты говорят о своей обеспокоенности ситуацией и отмечают, что причина роста заболеваемости прежде всего в недостаточной вакцинации в последние года. Остановить новую возможную эпидемию, по их мнению, можно также с помощью вакцинации. Они указали, что в особой зоне риска находятся маленькие дети, которые переносят коклюш особенно тяжело. Подробнее — в материале «Известий».

Вспышка коклюша в России

В октябре 2023 года в России было выявлено 7,2 тыс. случаев коклюша. Это превышает показатели октября 2022 года в 17,3 раза, следует из годового статсборника Росстата. За 10 месяцев 2023 года зафиксировано 27,8 тыс. случаев инфекции, что почти в девять раз больше, чем за весь 2022 год.

Так, за 12 месяцев 2022 года в стране выявили 3,1 тыс. случаев коклюша, в 2021-м — 1,1 тыс. За шесть лет максимальные показатели отмечены в 2019 году — тогда было зафиксировано 14,4 тыс. случаев заболевания.

микроскоп
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Справка «Известий»

Согласно данным Росстата, в 2015 году в России зафиксировали 6,4 тыс. случаев коклюша, в 2016 — 8,2 тыс., 2017 — 5,4 тыс., 2018 — 10,4 тыс., 2019 — 14,4 тыс., 2020 — 6,1 тыс., 2021 — 1,1 тыс., 2022 — 3,1 тыс., 2023 (январь–октябрь включительно) — 27,8 тыс. случаев.

Данных за ноябрь–декабрь 2023 года на момент публикации материала нет.

В течение 2023 года заболеваемость коклюшем, согласно данным службы статистики, повышалась с каждым месяцем. Если в январе насчитывалось 0,4 тыс. случаев инфекции, то в июне было уже более 2 тыс.

Помимо этого, вспышки фиксируют и отдельные регионы, например, в Самарской области в ноябре диагноз поставили 208 жителям, а в ноябре 2022 года — только одному.

Причины роста заболеваемости коклюшем

Как пояснил в конце ноября Роспотребнадзор, карантинные меры, принятые в период пандемии COVID-19, способствовали спаду заболеваемости коклюшем, а также корью.

«С 2023 года, после снятия ограничений, в РФ, как и во многих странах мира, отмечается очередной циклический подъем заболеваемости корью и коклюшем. Подобные всплески наблюдаются каждые четыре–шесть лет и связаны с накоплением пула не иммунных к данным инфекциям лиц», — говорится в пресс-релизе ведомства. Там подчеркнули, что ситуация с заболеваемостью коклюшем и корью контролируемая.

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Роспотребнадзор заявил, что проводит информационную работу с населением о необходимости вакцинации.

расфасовка вакцины
Фото: ТАСС/Алеев Егор

Рост заболеваемости коклюшем в России подтвердила «Известиям» заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, врач-инфекционист Елена Малинникова. По ее словам, специалисты связывают это с несколькими факторами: ослабление иммунитета, ослабление вакцинопрофилактики среди детей и активная миграция населения.

— Сегодня эпидемиологической особенностью коклюша является не только рост заболеваемости, но и его выявляемость среди определенных групп населения: школьников и людей старшего возраста, — сказала инфекционист. — Мы знаем, что после вакцинации от коклюша нет стойкого иммунитета. Учитывая, что это заболевание имеет высокий индекс заразности, всё это привело к тому, что сегодня мы видим рост.

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Коклюш — это инфекционное заболевание, распространяемое воздушно-капельным путем, объяснил «Известиям» профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-терапевт и пульмонолог высшей категории Александр Карабиненко. Болезнь, вызванная этой вирусной инфекцией, сопровождается длительным кашлем от одного до шести месяцев, который невозможно устранить практически никакими противокашлевыми препаратами. Инфекция распространяется в коллективах, таких как школы, детские сады, студенческие общежития.

Как пояснила «Известиям» инфекционист телемедицинского центра «Доктис» Татьяна Когут, предположения о том, что инфекция оставляет стойкий пожизненный иммунитет, были опровергнуты; коклюшем можно болеть примерно каждые 15–20 лет. Это происходит потому, что меняются свойства и характеристики микроба, заявила специалист.

Кандидат медицинский наук, врач-инфекционист центра «РЖД-Медицина» Ольга Колодезникова отметила в разговоре с «Известиями», что главной проблемой, из-за которой распространяется коклюш, является движение «антиваксеров»: отказ прививать детей стал одной из причин роста заболеваемости.

— Сегодня детские инфекционные стационары просто забиты пациентами с коклюшем и корью. Отказ от вакцинации — это глобальная социальная проблема, и решать ее нужно на уровне Минздрава, возможно, даже при помощи жестких мер, — подчеркнула инфекционист.

Она также рассказала, что рост инфекционных заболевай, таких как коклюш и корь, наблюдается не только в России, сначала он коснулся стран Европы. Специалист связывает это с волнами миграции, которые выросли с началом войны в Сирии.

вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Александр Карабиненко напомнил, что в СССР абсолютное большинство детей были привиты АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина), а потому в детских учреждениях эти болезни практически не распространялись. Со временем стало появляться всё больше людей, которые отрицательно относятся к прививкам, и снова начались всплески этих заболеваний. Не привитые когда-то дети вырастают и тоже могут заразиться, отметил ученый.

Ольга Колодезникова рассказала, что рост инфекционных заболевай, таких как коклюш и корь, наблюдается не только в России, сначала он коснулся стран Европы. Специалист связывает это с волнами миграции, которые выросли с началом войны в Сирии.

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Симптомы коклюша

По словам Елены Малинниковой, в настоящее время коклюш у взрослых протекает со стертой клинической картиной: проходит как обычная ОРВИ. В связи с этим пациент может не знать о своем диагнозе и представлять серьезную угрозу для детей до года — они могут быть не привиты, и инфекция у них в таком случае протекает очень тяжело.

Врач
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Инфекция протекает с выраженным тяжелым кашлем. Он долгий, нудный, с нарушением дыхательной и нервной системы, вплоть до летального исхода у детей до года. Поэтому сегодня все врачи обеспокоены активным распространением этой инфекции, — отметила она.

Александр Карабиненко также отметил, что диагностировать коклюш можно только с помощью лабораторной диагностики, и подчеркнул, что кашель, который длится более двух недель, — это повод для обращения к врачу.

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Он рассказал, что в редких случаях от коклюша могут развиться осложнения, заболевания нервной или сердечно-сосудистой систем, изредка бывают энцефалиты и миокардиты.

Татьяна Когут из центра «Доктис» отметила, что коварство коклюша в том, что это заболевание протекает без повышения температуры. Оно начинается без специфической симптоматики, в первую очередь с сухого кашля, который не вызывает у пациентов опасений.

— Затем он прогрессирует по интенсивности, и полное проявление болезни наступает к 10–14 дню, когда антибактериальная терапия уже не даст высокого результата, потому что чаще всего с начала заболевания человеку ставят диагноз «острая респираторная инфекция» и лечат его симптоматически от кашля, — говорит она.

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Как остановить распространение инфекции

Специалист напомнила, что в зоне риска находятся прежде всего маленькие дети.

— Когда есть эпидемический подъем, важно уберечь в первую очередь самых маленьких, так как дети до шести месяцев болеют очень тяжело. Поэтому в семьях, где есть такие дети или ожидается появление малыша, важно чтобы всё ближайшее окружение — мамы, папы, бабушки и дедушки — было привито, чтобы создать кокон и защитить ребенка, — сказала она.

Елена Малинникова добавила, что все специалисты сегодня призывают родителей маленьких детей вакцинировать их.

скорая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это остановит распространение инфекции как среди детей, так и среди взрослых. Схема вакцинации прописана в национальном календаре прививок, и в нашей стране она проводится уже давно и со временем показала высокую эффективность. Только так мы можем остановить эту инфекцию, — заявила специалист.

Она отметила, что вакцинация показана не только детям, но и взрослым, особенно тем, кто не вакцинировался, например, АКДС. Иммунитет такого человека снижен, и у него есть риск заболеть и заразить своих детей или внуков.

Елена Малинникова напомнила, что в стране доступны как вакцина от коклюша канадского производства, так и комбинированная от коклюша, дифтерии и столбняка.

Инфекционист добавила, что вскоре в России будет зарегистрирована отечественная бесклеточная вакцина для взрослых, которая тоже может быть использована для вакцинации взрослых.

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