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ЦБ РФ назвал причины падения курса рубля в декабре 2023 года

ЦБ: рубль незначительно падал в декабре из-за сезонного спроса и цен на нефть
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Курс рубля снижался в декабре 2023 года из-за выкупа активов у компаний из недружественных стран, сезонного роста спроса на иностранную валюту и снижения цен на нефть. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка России, который 17 января опубликован на сайте регулятора.

«Ослабление рубля происходило в том числе под влиянием операций по выкупу прав собственности у компаний из недружественных стран, а также роста спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц в ожидании новогодних праздников. Также на динамике валютного рынка сказывалось снижение цен на нефть», — указано в тексте.

Отмечается, что наблюдавшиеся в декабре периоды волатильности на валютном рынке были кратковременными. Кроме того, благодаря высоким продажам иностранной валюты экспортерами ослабление рубля по итогам месяца было незначительным, составив 1% относительно доллара США.

ЦБ также уточнил, что повышенный сезонный спрос на иностранную валюту вместе с опасениями по поводу усиления санкций привел к возникновению краткосрочных периодов дефицита на рынке однодневных биржевых валютных свопов.

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Ранее в этот день Минфин России сообщил про обнуление оставшихся в евро средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в декабре 2023 года. Все активы ФНБ были конвертированы в китайские юани, золото и рубли.

До этого, 15 января, финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев спрогнозировал укрепление рубля вслед за значительным ростом стоимости нефти, который вызван очередным очагом напряженности на Ближнем Востоке.

12 января опрошенные «Известиями» эксперты сообщали, что главный фактор укрепления курса российской нацвалюты — действующий указ об обязательной репатриации валютной выручки. Руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский отметил, что такая мера работает эффективно.

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