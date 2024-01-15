Экономист назвал предел укрепления рубля

Рубль продолжит укрепление вслед за значительным ростом стоимости нефти, который вызван очередным очагом напряженности. Такое мнение финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев высказал в понедельник, 15 января. Он предрек повышение курса национальной валюты и назвал его предел.

По словам эксперта, в настоящее время разнонаправленные факторы могут оказывать влияние на курс рубля. Например, напряжение на Ближнем Востоке может дополнительно привести к росту стоимости нефти, что хорошо для российской национальной валюты. При этом возможная конфискация российских активов работает в обратную сторону.

«Понятно, что если конфискация произойдет, а этого исключить нельзя, это будет для нас очень неприятной вещью и, безусловно, приведет к ослаблению рубля», — сказал экономист в беседе с Lenta.Ru.

При этом экономист добавил, что пока рубль продолжит укрепление, особенно если стоимость нефти и дальше будет расти.

«Скорее всего, пока всё-таки разговоры идут по поводу конфискации активов, пока это момент не актуализирован, будет продолжаться укрепление рубля, но я не думаю, что он может укрепиться больше 85. Пока это предел, и не факт, что до этого дойдет», — заключил он.

Ранее в этот день на Мосбирже доллар потерял 0,75%, до 87,6 рубля, сообщается на сайте kp.ru. Курс евро снижался на 1,17%, опустившись до 95,97 рубля, а юань снизился на 0,65%, составив 12,146 рубля, пишет Pravda.Ru.

12 января опрошенные «Известиями» эксперты сообщали, что главный фактор укрепления курса российской нацвалюты — действующий указ об обязательной репатриации валютной выручки. Руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский отметил, что такая мера работает эффективно.

Перед этим, 11 января, опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что решение Минфина РФ перейти к продажам валюты и золота повлияет на укрепление рубля. Так, ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских предположил, что потенциальным диапазоном укрепления российской нацвалюты станет 86–91 рубль за доллар США.