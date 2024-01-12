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Эксперты назвали причины укрепления рубля

Переславский: укрепление рубля связано с действием указа о репатриации выручки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Главный фактор укрепления курса российской нацвалюты — действующий указ об обязательной репатриации валютной выручки, рассказали «Известиям» эксперты 12 января.

Ранее в этот день, по данным Мосбиржи, евро опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря. В то же время, как следует из информации на сайте торговой площадки, доллар достиг 88 рублей. Еще 8 января американская валюта торговалась на уровне 91 рубля, европейская — 100.

«Укрепление рубля, на мой взгляд, обусловлено главным фундаментальным фактором — с 11 октября 2023 года действует указ президента [РФ Владимира Путина] об обязательной репатриации и продажи валютной выручки на российском рынке. Хочу заметить, именно после этого рубль начал укрепляться и к 21 ноябрю достиг значения 88 рублей по отношению к доллару. По отношению к евро руль укрепился до 95,6 п. п.» — отметил руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский.

Эксперт напомнил, что такая мера была принята сроком на полгода, то есть до апреля 2024 года. По мнению эксперта, она эффективно работает.

«С точки зрения технического анализа, если посмотреть на график, то 88 рублей за доллар является локальным краткосрочным уровнем поддержки, соответственно в евро это уровень 95,6, который обозначился в ноябре прошлого года. На мой взгляд, в случае пробития уровня поддержки в январе рубль может укрепиться до 85 в долларе и до 93 в евро», — сказал Переславский.

В свою очередь, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков добавил, что укреплению отечественной валюты способствует также возобновление валютных операций со средствами Фонда национального благосостояния.

«Мы ожидаем, что в январе доллар будет стоить в пределах 90–95 рублей. Не исключено, что в ближайшее время давление на рубль могут оказать потенциальное изменение правил принудительных продаж со стороны экспортеров, а также внешние факторы, такие как цены на нефть и другие экспортируемые Россией энергоресурсы, динамика импорта, инфляция и эволюция ожиданий рынка относительно предстоящего заседания Центробанка в феврале», — заключил Рясков.

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Накануне опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что решение Минфина РФ перейти к продажам валюты и золота повлияет на укрепление рубля. Ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских предположил, что потенциальным диапазоном укрепления российской нацвалюты станет 86–91 рубль за доллар США.

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