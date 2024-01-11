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Аналитики спрогнозировали положительное влияние на рубль продажи Минфином валюты

Аналитик Болотских: продажи Минфином валюты способны помочь рублю окрепнуть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Решение Минфина РФ перейти к продажам валюты и золота повлияет на укрепление рубля, выразили мнение опрошенные «Известиями» 11 января эксперты.

По данным сайта Московской биржи, на 17:42 доллар достиг 88,6 рубля, евро — 97 рублей, юань — 12 рублей.

«Продажи валюты со стороны Минфина способны еще больше помочь рублю окрепнуть. С 9 января Банк России уже осуществляет продажи валюты на 11,8 млрд рублей в день, что существенно для рынка ведь среднедневной оборот в паре юань–рубль в 2023 году составил 133 млрд рублей. Дополнительные 4,1 млрд рублей в день говорят, что с учетом предыдущих действий Центробанка (ЦБ), в стакане появится более 11,9% дополнительного предложения», — сказал ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

По его мнению, потенциальный диапазон укрепления российской нацвалюты — 86–91 рублей за доллар США.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер также отметил, что мера Министерства финансов РФ позитивно повлияет на рубль, она направлена против роста иностранных валют.

«Мы не меняем свои ориентиры курса: риск падения доллара, евро, юаня на минимумы ноября прошлого года высокий. То есть доллар [достигнет] 88 [рублей], евро [приблизится] к 95 [рублям], а юань [будет находиться] в области 12 [рублей]», — добавил Зельцер.

В свою очередь, аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко рассказал, что в I квартале 2024-го помимо операций на открытом рынке курс рубля будет поддерживать действующий указ об обязательной репатриации валютной выручки и высокая ключевая ставка. В то же время он предположил, что ЦБ может начать смягчение денежно-кредитной политики уже во II квартале текущего года.

«На сегодняшних торгах мы видим, что пара USD/RUB пробила свою поддержку на отметке 89,3. Если продавцы удержатся ниже, то мы не станем исключать возможности движения доллара к отметке 87,6 рубля. В случае пробоя и этого уровня, возможность тестирования отметки 85 рублей станет более вероятной. Вместе с тем в среднесрочной перспективе доллар вновь может начать укрепляться и вернуться к теперь уже более привычному уровню в 95 рублей», — заключил Дудченко.

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Ранее в этот день Министерство финансов Российской Федерации сообщило, что с 15 января по 6 февраля 2024 года направит на продажу иностранной валюты и золота 69,1 млрд рублей. Ежедневный объем продаж составит 4,1 млрд рублей.

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