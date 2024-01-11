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Минфин РФ перейдет к продажам валюты и золота с 15 января

Минфин РФ с 15 января направит на продажу валюты и золота 69,1 млрд рублей
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Минфин Российской Федерации с 15 января направит на продажу иностранной валюты и золота 69,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе министерства 11 января.

«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневный объем продаж составит 4,1 млрд рублей.

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Ранее, 7 августа 2023 года, стало известно, что Минфин РФ решил возобновить покупки валюты на внутреннем рынке согласно бюджетному правилу. 5 декабря министерство сообщило, что совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 244,8 млрд рублей. Соответствующие операции проводятся в период с 7 декабря прошлого года по 12 января 2024 года. Ежедневный объем покупки составляет 11,7 млрд рублей.

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