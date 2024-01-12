Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года

В ходе торгов на Мосбирже курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте площадки в пятницу, 12 января.

На 9:52 европейская валюта снизилась на 23 копейки и достиг отметки в 96,93 рубля.

В это время курс доллара опустился до 88,21 рубля. Так, американская валюта снизилась на 38 копеек. Юань же подешевел на 4 копейки, достигнув отметки в 12,28 рубля.

Накануне, утром 11 января, курс евро снизился на 0,23% — до 97,78 рубля. В то же время доллар опустился до 88,94 рубля, впервые в наступившем году, а юань — до 12,396 рубля.

В тот день эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин объяснил, что курс рубля резко укрепился к доллару и евро на торгах Мосбиржи после сообщений о том, что с 15 января Банк России (ЦБ РФ) будет ежедневно продавать иностранную валюту на сумму 15,9 млрд рублей, что в 20 раз больше, чем в предыдущие месяцы. Он напомнил, что с середины декабря регулятор продавал ее в среднем по 0,8 млрд рублей в день.

2 января руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский отметил, что в первом месяце 2024 года курс рубля по отношению к евро и доллару останется стабильным. Он предположил, что европейская валюта будет торговаться в диапазоне 97–107 рублей, а американская — 87–100 рублей.