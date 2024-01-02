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Эксперты спрогнозировали курс рубля в январе

Эксперт Переславский: в январе доллар будет торговаться в диапазоне 87–100 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В январе курс рубля по отношению к евро и доллару останется стабильным, рассказал «Известиям» руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский. По его прогнозу, европейская валюта будет торговаться в диапазоне 97–107 рублей, американская — 87–100 рублей.

«Меры, принятые правительством, возымели свое действие, что и предопределило укрепление рубля на 10% от максимальных значений начала октября 2023 года. Немаловажным фактором стабильности рубля считаю стабильность цены на европейскую нефть, котировки которой превышают $80 за баррель», — отметил эксперт.

По его мнению, во второй половине января волатильность на валютном рынке увеличится в связи с активизацией трейдеров, однако ни верхняя, ни нижняя граница диапазона преодолены не будут.

В свою очередь, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард отметил, что именно обязательная продажа валютной выручки со стороны экспортеров является основным фактором поддержки курса рубля. Он предположил, то такая мера поддержки будет действовать до конца апреля 2024 года.

«Интерес к рублю со стороны правительства РФ и Банка России комплексный, но имеет свою дилемму. С одной стороны, слабый рубль ведет к разгону инфляции в стране, но легко решает вопрос наполняемости бюджета. С другой стороны, сильный рубль снижает риски инфляции импорта, от которой и возросли цены в стране, но также и обнажает дефицит бюджета. Текущая цель правительства РФ — это создать предсказуемый курс в [2024] году, который сможет не дать инфляции импорта расти, при этом поддержит федеральный бюджет. Пока обязательная продажа валютной выручки со стороны экспортеров действует, данную цель правительство сможет выполнить», — считает аналитик.

Но, по его словам, после полной или частичной отмены этого правила рубль может начать слабеть из-за нехватки предложения валюты на рынке.

Мейнхард выразил мнение, что в 2024 году девальвации рубля может продолжиться, однако уже более медленными темпами, так как правительство РФ и Банк России для купирования роста инфляции и сильной девальвации нацвалюты будут возвращаться к административным решениям на валютном рынке.

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Ранее, 12 декабря, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков привел «Известиям» прогноз, согласно которому до конца I квартала 2024 года курс доллара может находиться на уровне 90–100 рублей. Он не исключил в дальнейшем роста американской валюты до 100–110 рублей. По его словам, влияние на курс по-прежнему будут оказывать геополитика, объемы продажи валютной выручки экспортерами и уровень потребительского спроса, но главными катализаторами останутся динамика экспорта и импорта, цены на нефть, уровень инфляции и ключевая ставка.

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