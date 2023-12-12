Реклама
Прямой эфир
Мир
В США указали на важность защиты собственных границ вместо помощи Украине
Мир
В Турции остановили чемпионат страны по футболу из-за избиения судьи
Мир
Скандинавский авиаперевозчик SAS отказался от Nesquik в поддержку Украины
Политика
Песков заявил о высокой поддержке Путина россиянами
Политика
В Госдуме назвали маразмом призыв генштаба Чехии к запугиванию России
Мир
Песков заявил о раскачивании авторитета власти на Украине
Армия
Балицкий заявил о продвижении ВС РФ у Новопокровки
Мир
В Кремле заявили о наблюдении за встречей Байдена и Зеленского
Армия
Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров с Белоруссией
Общество
Песков анонсировал участие иностранных СМИ в прямой линии Путина
Политика
Политолог предрек похолодание в отношениях между Варшавой и Киевом при Туске
Мир
В Кремле выразили заинтересованность РФ в развитии отношений с Аргентиной
Политика
В Госдуме заявили об усталости Евросоюза от Украины
Недвижимость
Доля жилья в проектах бизнес-класса с небоскребами в Москве превысила 40%
Общество
В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса на мороз

Эксперт спрогнозировал курс доллара в 2024 году

Эксперт Рясков: до конца I квартала 2024-го доллар будет на уровне 90–100 рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца I квартала 2024 года курс американской валюты может находиться на уровне 90–100 рублей за доллар. Такой прогноз привел «Известиям» 12 декабря управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Также он уточнил, что в дальнейшем в компании не исключают роста доллара до 100–110 рублей.

«Влияние на курс по-прежнему будут оказывать геополитика, объемы продажи валютной выручки экспортерами и уровень потребительского спроса, но главными катализаторами, на которые мы больше всего обращаем внимание, останутся динамика экспорта и импорта, цены на нефть, уровень инфляции и ключевая ставка», — объяснил Рясков.

Что будет с рублем: прогноз курса на 2024 год
Эксперты оценили риски и положительные факторы для стоимости национальной валюты

В начале декабря начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев рассказал, что максимальные значения доллара в этом месяце могут составить 93,5–95 рублей за американскую валюту, а евро может торговаться в диапазоне 100–102,5 рубля.

4 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за возвратом выручки экспортеров сработали. По его словам, курс российской нацвалюты стабилизировался и сохранится в нынешних параметрах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023