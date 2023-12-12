Эксперт спрогнозировал курс доллара в 2024 году

До конца I квартала 2024 года курс американской валюты может находиться на уровне 90–100 рублей за доллар. Такой прогноз привел «Известиям» 12 декабря управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Также он уточнил, что в дальнейшем в компании не исключают роста доллара до 100–110 рублей.

«Влияние на курс по-прежнему будут оказывать геополитика, объемы продажи валютной выручки экспортерами и уровень потребительского спроса, но главными катализаторами, на которые мы больше всего обращаем внимание, останутся динамика экспорта и импорта, цены на нефть, уровень инфляции и ключевая ставка», — объяснил Рясков.

В начале декабря начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев рассказал, что максимальные значения доллара в этом месяце могут составить 93,5–95 рублей за американскую валюту, а евро может торговаться в диапазоне 100–102,5 рубля.

4 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за возвратом выручки экспортеров сработали. По его словам, курс российской нацвалюты стабилизировался и сохранится в нынешних параметрах.