Финансист назвал фактор резкого укрепления курса рубля

Курс рубля резко укрепился к доллару и евро на торгах Мосбиржи после сообщений о том, что с 15 января Банк России (ЦБ РФ) будет ежедневно продавать иностранную валюту на сумму 15,9 млрд рублей, что в 20 раз больше, чем в предыдущие месяцы. Об этом в четверг, 11 января, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

На торгах ранее в четверг рубль стабильно дешевел, а затем резко укрепился. Между тем американская валюта впервые с конца ноября приближалась к 88,5 рубля, а евро установил месячный минимум около 97,3 рубля. После этого валюты попытались скорректировать потери. По информации сайта Московской биржи, по состоянию на 15:42 доллар составил 88,8450 рубля, а евро — 97,6475.

Как выяснил Бабин, увеличение продаж валюты помимо прочих факторов обусловлено возвращением ЦБ РФ к операциям в рамках бюджетного правила. Он напомнил, что с середины декабря регулятор продавал валюту в среднем по 0,8 млрд рублей в день.

Днем ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин спрогнозировал в беседе с «Известиями», что в январе возможно как укрепление российской нацвалюты до 75 рублей за доллар, так и ослабление до 120 за доллар. По его словам, ранее слабый рубль сыграл важную роль в ускорении инфляции, но повышение ставки не могло быстро развернуть динамику курса.

Тогда же опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что рубль сумеет удержаться на отметке менее 90 за доллар в I квартале 2024-го. Началу укрепления рубля в первые рабочие дни января поспособствовало заявление Банка России об операциях со средствами Фонда национального благосостояния в текущим году, отметил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.