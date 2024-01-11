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Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые в этом году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 29 декабря 2023 года, свидетельствуют 11 января данные на сайте площадки.

Около 09:41 мск курс американской валюты снизился на 0,39% и достиг отметки в 88,99 рубля.

К 09:55 мск курс доллара опустился до 88,94 рубля. В то же время, курс евро снизился на 0,23%, до 97,78 рубля, юаня — до 12,396 рубля.

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9 января финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев напомнил, что переход из одного года в другой сопровождается снижением деловой активности, поэтому необходимо подождать, пока на рынке начнут проявляться какие-либо тенденции. Однако уже сейчас можно предварительно прогнозировать, что на ближайшие рабочие три недели этого месяца курс доллара составит от 88 до 91 рубля, курс евро — от 96 до 101 рубля.

2 января руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский отметил, что в первом месяце 2024 года курс рубля по отношению к евро и доллару останется стабильным. Он предположил, что европейская валюта будет торговаться в диапазоне 97–107 рублей, а американская — 87–100 рублей.

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