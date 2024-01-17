Вильфанд заявил об увеличении числа опасных явлений в РФ в 2023 году на 22%

В России в 2023 году наблюдалось 1190 опасных явлений, а это на 22% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции, посвященной вопросам погоды в европейской части России 17 января.

2023 год оказался самым жарким за всё время исследований погоды. Но по сравнению с предыдущим рекордным 2016 годом температура подскочила на 0,17 градуса, что является критически огромным показателем, заявил специалист.

Средняя температура за 2023 год составила 14 градусов, семь месяцев подряд она превышала норму. Также рекордно высокой была температура в океане, что является опасной ситуацией, так как это сказывается на температуре в атмосфере.

«Для территории нашей страны количество опасных явлений было очень большим, год по количеству опасных явлений занимает второе место после 2021-го. 1191 опасное явление наблюдалось, это сильнейшие ветры, шквалы, сильные осадки, которые мешали жизнедеятельности регионов. По сравнению с прошлым [2022] годом количество опасных явлений увеличилось более чем на 20%, на 22%», — сказал Вильфанд в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

По его словам, рекордная жара наблюдалась на юге европейской части России, температура много раз превышала 40 градусов в Астраханской и Волгоградской областях, Краснодарском крае.

Специалист отметил, что в декабре наблюдалось 73 опасных явления. По его словам, такого еще не было.

«Декабрь был очень мрачным месяцем, продолжительность солнечного сияния составляла всего 4% от возможного», — рассказал он.

В Москве в среднем за декабрь солнце светило не более трех минут в день, при этом среднемесячная температура соответствовала норме, подчеркнул Вильфанд.

Эксперт также рассказал, что температура воздуха в Москве в крещенскую ночь поднимется до –3 градусов, ожидается метель. По его словам, в ночь на 19 января в Московской области средняя температура будет –2…–7 градусов, днем она повысится до –2 и даже 0. При этом к вечеру пятницы столбик термометра снова опустится до –12 градусов.

17 января на официальном портале мэра и правительства столицы сообщили, что в Москве с 18 по 19 января ухудшатся погодные условия: ожидается сильный снег и метель. Жителям столицы порекомендовали аккуратно передвигаться по дорогам и тротуарам и по возможности отказаться от личного транспорта в пользу общественного.

В этот же день москвичей предупредили о рекордных снегопадах в Крещенский сочельник. 18 января сугробы вырастут на 10 см, до 44–54 см, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в ночь на четверг в столице столбики термометров опустятся до –15…–18 градусов, в Подмосковье — до –15…–20 градусов.

13 января всемирная метеорологическая организация сообщила, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средние мировые показатели температуры за год превысили на 1,48 градуса показатели доиндустриальной эпохи. Глобальная температура в каждом месяце с июня по декабрь устанавливала новые рекорды.