Москвичей предупредили о сильном снеге и метели 17 января

В Москве с 18 по 19 января ухудшатся погодные условия: ожидаются сильный снег и метель. Об этом 17 января сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

«В столице ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, днем 18 января и в ночь на 19 января в городе ожидается сильный снег, метель. Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц и магистралей и проводят все необходимые работы», — сказано на сайте.

Как указано, специалисты задействовали снегоуборочную и погрузочную технику, от снега чистят дворы и парковки.

Кроме того, жителям столицы порекомендовали аккуратно передвигаться по дорогам и тротуарам и по возможности отказаться от личного транспорта в пользу общественного. Автомобилистов попросили быть предельно внимательными и с пониманием отнестись к работе городских служб.

Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, а также осадки в виде небольшого снега, гололедица и до –10 градусов. Синоптики спрогнозировали западный и южный ветер со скоростью 7–12 м/c, порывы которого ночью могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 739–747 мм ртутного столба.

Накануне, 16 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Московской области под действием циклона будет сильно колебаться температура. Он связал это с тем, что циклон, центр которого на данный момент находится далеко к северо-западу от Москвы, в районе Прибалтики, переносит теплые воздушные массы со Средиземного моря и Южной Атлантики.