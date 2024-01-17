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Москвичей предупредили о рекордных снегопадах в Крещенский сочельник

«Фобос»: в Москве 18 января сугробы вырастут на 10 см, до 44–54 см
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Рекордные снегопады и полуметровые сугробы ожидают жителей Москвы в Крещенский сочельник, 18 января. Об этом сообщил в среду, 17 января, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на четверг в столице столбики термометров опустятся до –15…–18 градусов, по области Подмосковье — до –15…–20.

«Днем [18 января] скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта с запада, из-за чего небо затянут многоярусные облака. После полудня, примерно с 13–14 часов, зарядят обложные снегопады, которые будут идти сутки», — объяснил он ТАСС.

Согласно его прогнозу, за сутки выпадет 10–15 мм осадков — около четверти от месячной нормы. Эксперт допустил, что будет установлен суточный рекорд осадков для 18 января.

«Сугробы вырастут на 10 см — до 44–54 см, что в полтора раза больше положенной в середине зимы нормы», — отметил он.

Однако в ночь на Крещение ожидается оттепель, снегопад перейдет в мокрый снег, а температура воздуха будет варьироваться от –2 до +2 градусов. При этом из-за ветра будет ощущаться, что на улице на 4–5 градусов холоднее.

Ученый добавил, что, по статистике, за последние полвека две трети крещенских ночей стали относительно теплыми.

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Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что днем в четверг к столице «будет приближаться восточная периферия очередного циклона», в результате чего произойдет повышение температуры. По его словам, в ночь на пятницу, 19 января, столбики термометров будут находиться на уровне –3…–5 градусов, а днем потеплеет до +1 градуса.

Ранее, 15 января, Вильфанд объяснил, что такие резкие скачки температуры воздуха зимой для Москвы норма. По словам синоптика, зимние перепады погоды значительнее летних, а изменчивость обусловливается тем, что летом солнце является «сглаживающим фактором».

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