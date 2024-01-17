Москвичей предупредили о рекордных снегопадах в Крещенский сочельник

Рекордные снегопады и полуметровые сугробы ожидают жителей Москвы в Крещенский сочельник, 18 января. Об этом сообщил в среду, 17 января, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на четверг в столице столбики термометров опустятся до –15…–18 градусов, по области Подмосковье — до –15…–20.

«Днем [18 января] скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта с запада, из-за чего небо затянут многоярусные облака. После полудня, примерно с 13–14 часов, зарядят обложные снегопады, которые будут идти сутки», — объяснил он ТАСС.

Согласно его прогнозу, за сутки выпадет 10–15 мм осадков — около четверти от месячной нормы. Эксперт допустил, что будет установлен суточный рекорд осадков для 18 января.

«Сугробы вырастут на 10 см — до 44–54 см, что в полтора раза больше положенной в середине зимы нормы», — отметил он.

Однако в ночь на Крещение ожидается оттепель, снегопад перейдет в мокрый снег, а температура воздуха будет варьироваться от –2 до +2 градусов. При этом из-за ветра будет ощущаться, что на улице на 4–5 градусов холоднее.

Ученый добавил, что, по статистике, за последние полвека две трети крещенских ночей стали относительно теплыми.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что днем в четверг к столице «будет приближаться восточная периферия очередного циклона», в результате чего произойдет повышение температуры. По его словам, в ночь на пятницу, 19 января, столбики термометров будут находиться на уровне –3…–5 градусов, а днем потеплеет до +1 градуса.

Ранее, 15 января, Вильфанд объяснил, что такие резкие скачки температуры воздуха зимой для Москвы норма. По словам синоптика, зимние перепады погоды значительнее летних, а изменчивость обусловливается тем, что летом солнце является «сглаживающим фактором».