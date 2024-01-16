В Москве спрогнозировали сильные колебания температуры в ближайшие дни

В ближайшие дни в Москве температура будет колебаться под действием циклона. Об этом 16 января заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве ожидаются очень сильные колебания температуры. Это связано с тем, что циклон, центр которого находится сейчас далеко к северо-западу от Москвы, в районе Прибалтики, переносит теплые воздушные массы со Средиземного моря и Южной Атлантики», — сказал он.

Вильфанд продолжил, что дневная температура в столице во вторник, 16 января, ожидается от –3 до –1 градуса с возможным повышением до нуля, в Московской области — от –5 градусов до нуля. Также прогнозируется небольшой снег, в некоторых районах он будет умеренным.

«Со среды ситуация резко изменится. Циклон с северо-запада по северным районам будет перемещаться на северо-восток. И Москва уже будет находиться в потоках не юго-западных, а северо-западных», — подчеркнул синоптик.

Он сообщил, что ночью и днем температура в Москве опустится до –8…–10 градусов, а по области — до –12 градусов. В ночь на четверг, 18 января, температура продолжит понижаться и достигнет –16…–18 градусов в Москве и –21 градус по Московской области.

Однако днем в четверг к столице «будет приближаться восточная периферия очередного циклона», в результате чего произойдет повышение температуры, добавил руководитель Гидрометцентра. Вильфанд отметил, что во второй половине дня потеплеет до –2…–4 градусов.

По его словам, в ночь на пятницу столбики термометров будут находиться на уровне –3…–5 градусов, а днем потеплеет до +1 градуса.

«В ночь на субботу произойдет резкое понижение до –10...–15 градусов, днем будет –6...–11 градусов, что на 4 градуса ниже нормы», — добавил он.

Ранее, 15 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что такие резкие скачки температуры воздуха зимой для Москвы — норма. По словам синоптика, зимние перепады погоды значительнее летних, а изменчивость обуславливается тем, что летом солнце является «сглаживающим фактором».

Кроме того, Вильфанд сообщил, что морозы вернутся в Москву в выходные после теплой и снежной погоды, которая прогнозируется на Крещение. Ночью в субботу ожидается –10 ...–15, а днем прогнозируется –16...–11 градусов. В ночь на воскресенье темература составит –12...–17 градусов, сказал он. Метеоролог также рассказал, что снег в столице будет идти всю неделю, а самый сильный снегопад прогнозируется в четверг и пятницу.