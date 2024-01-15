Вильфанд объяснил скачки морозов в Москве особенностями зимы и солнца

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что скачки морозов в Москве связаны с особенностями зимы и солнца.

В беседе с РБК в воскресенье, 14 января, специалист подчеркнул, что такие резкие скачки температуры воздуха зимой для Москвы — норма. По словам синоптика, зимние перепады погоды значительнее летних, а изменчивость обуславливается тем, что летом солнце является «сглаживающим фактором».

«Зимой температурный фон зависит только от направления воздушных масс. От того, откуда перемещаются воздушные массы, где они генетически зародились», — объяснил Вильфанд.

Он напомнил, что лишь три недели прошло с зимнего солнцестояния, из-за этого «солнечная энергия сейчас слабенькая, хиленькая».

К середине января температура воздуха в столице уже несколько раз пересекала отметку в –30 градусов. В прошлый раз такой показатель фиксировался 13 января. Между тем уже в понедельник, 15 января, воздух прогреется до –3…–1 градуса, пишет сайт kp.ru.

Во вторник, 16 января, температура воздуха будет выше нормы на 4–5 градусов, причем погода будет одинаковой днем и ночью. Столбики термометров покажут от –1 до –4 градусов, отмечает ИА «Регнум». Возможна и нулевая температура воздуха.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об обильных снегопадах в Москве на грядущей неделе. По его словам, в ближайшие дни в столице выпадет «17–22 мм осадков или до 30–40% от месячной нормы», отмечает телеканал «360». Сугробы в столице вырастут на 5–8 см. Сейчас высота снежного покрова находится в пределах от 24 до 41 см.

Ранее 14 января автомобилистов Москвы на грядущей неделе призвали отказаться от поездок на личном автотранспорте из-за сильных осадков в виде снега. Автомобилистов также призвали быть аккуратными за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на мобильные устройства, сообщает телеканал «Звезда».

Тогда же заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что в понедельник, 15 января, холодная аномалия сохранится в Салехарде, Челябинске, Казахстане, от Магадана до Петропавловска-Камчатского. В Москве же, по его словам, вся предстоящая неделя будет пасмурной, пишет RT.

Как сообщает «Ридус», самыми теплыми станут понедельник и пятница, когда дневные температуры будут колебаться возле нулевой отметки. Самыми холодными днями ожидаются четверг и воскресенье, когда столбики термометров опустятся в Москве ниже отметки –10 градусов, а по области — ниже –15.

11 января врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала Life.ru, что колебания атмосферного давления повышают нагрузку на сердце, однако умеренная физическая активность и сбалансированное питание помогут облегчить самочувствие. Тем, кто находится в группе риска, специалист посоветовала пить больше жидкости, гулять на свежем воздухе и делать легкую зарядку. Врач добавила, что в долгосрочной перспективе снизить чувствительность к метеорологическим условиям помогают принципы здорового образа жизни, отмечает НСН.