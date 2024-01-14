Москвичей предупредили об обильных осадках с 15 по 21 января
Примерно 30–40% от месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве в общей сложности за неделю выпадет 17–22 мл осадков, или до 30–40% от месячной нормы, а снежный покров подрастет на 5–8 см», — рассказал он в своем Telegram-канале.
По словам Тишковца, жителей столичного региона с 15 по 21 января ожидает мягкая и снежная зимняя погода.
Ранее в этот день Гидрометцентр сообщал, что в Москве ночью в воскресенье столбики термометров опустятся до –14 градусов, а в Московской области может похолодать до –15.
13 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшей ночью на территории Московской области зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала зимы: в Клину было –32,7 градуса. Синоптик уточнил, что на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура минувшей ночью составила 24,2 градуса мороза.