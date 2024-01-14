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Синоптики пообещали в столичном регионе до -15 и небольшой снег 14 января
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Синоптики пообещали в столичном регионе до -15 и небольшой снег 14 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Облачно, местами небольшой снег, гололедица и до –15 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в воскресенье, 14 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –15…–13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –14.

В Московской области прогнозируют от –16 до –11 градусов. Ночью может похолодать до –15.

Ожидается южный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

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13 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшей ночью на территории Московской области зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала зимы — в Клину было –32,7 градуса. Синоптик уточнил, что на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура минувшей ночью составила 24,2 градуса.

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