В Подмосковье минувшей ночью обновился температурный минимум зимы

Минувшей ночью на территории Московской области зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала зимы — в Клину было -32,7 градуса. Об этом сообщил 13 января в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Клину минимум составил -32,7°, это на 0,2° ниже чем было там же 5 января. Ниже 30-градусной отметки опускались столбики термометров в Мелихово (-30,4°) и в Ново-Иерусалиме (-30,9°). Столько же (-30,9°) показывали термометры в Михаловском, что в Новой Москве», — написал он.

Синоптик уточнил, что при этом на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура минувшей ночи составила -24,2 градуса.

Как ожидается, такой же морозной может быть и предстоящая ночь в регионе.

По данным Гидрометцентра, днем в субботу в Москве ожидается до -19 градусов с переменной облачностью.

Ранее был объявлен «оранжевый» уровень опасности в Москве из-за сильного мороза, который ожидается ночью и утром в субботу, 13 января. Предупреждение будет действовать до 14:00 мск субботы. Столичный комплекс городского хозяйства попросил горожан в период мороза сократить время пребывания на улице.