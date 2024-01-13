В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за 30-градусного мороза

В Москве синоптики Гидрометцентра РФ объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильного мороза, который ожидается ночью и утром в субботу, 13 января.

Предупреждение будет действовать до 14:00 мск субботы, включая ночь и утренние часы, говорится на сайте ведомства.

«Оранжевый» уровень опасности — предпоследний в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Столичный комплекс городского хозяйства попросил горожан в период мороза сократить время пребывания на улице.

Ранее специалисты сообщили о похолодании до –30 градусов в выходные в Саратовской области. Осадки прекратятся. Потепление ожидается 15 января, температура повысится до –4… –9 градусов.