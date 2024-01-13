Реклама
Прямой эфир
Мир
В ВСУ попросили США предоставить устаревшие самолеты А-10 Thunderbolt
Политика
Наблюдателей из недружественных стран не пригласят на выборы президента РФ
Армия
Подразделение Букова захватило опорпункт ВСУ и удерживало до прихода основных сил
Мир
В ООН назвали удары США по Йемену провокацией расширения конфликта
Общество
МВД объявило в розыск вступившего в ряды ВСУ экс-вице-президента Газпромбанка
Мир
Власти Кении заявили о намерении направить в РФ 10 тыс. граждан для трудоустройства
Мир
Постпред Израиля предложил отправить ООН под суд в Гааге
Мир
Байден назвал атаки на Йемен соответствующими Уставу ООН и международному праву
Мир
Арахамия заявил об отсутствии необходимой подготовки у мобилизованных бойцов ВСУ
Происшествия
Пожар произошел в ресторане в центре Москвы
Мир
Полянский назвал гибель журналиста Лиры преступлением киевского режима
Мир
Замгенсека НАТО допустил длительное продолжение конфликта на Украине
Общество
Сотрудники МЧС спасли четверых пропавших детей на Алтае
Общество
В Крыму сотрудники МЧС спасли 15 котов при пожаре
Мир
В США опубликовали последнюю записку умершего в тюрьме журналиста Гонсало Лиры
Сюжет:

В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за 30-градусного мороза

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве синоптики Гидрометцентра РФ объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильного мороза, который ожидается ночью и утром в субботу, 13 января.

Предупреждение будет действовать до 14:00 мск субботы, включая ночь и утренние часы, говорится на сайте ведомства.

«Оранжевый» уровень опасности — предпоследний в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Столичный комплекс городского хозяйства попросил горожан в период мороза сократить время пребывания на улице.

Снежные чувства: когда в столичном регионе закончатся мощные снегопады
Новый год по старому стилю принесет в Москву морозы

Ранее специалисты сообщили о похолодании до –30 градусов в выходные в Саратовской области. Осадки прекратятся. Потепление ожидается 15 января, температура повысится до –4… –9 градусов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024