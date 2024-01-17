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Приметы на Крещение — почему нельзя лить слезы и стирать вещи

Народные приметы на Крещение 2024 могут предсказать, каким будет год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Крещение Господне — это праздник с огромным значением для верующих. В этот день отмечают прохождение Иисусом Христом таинства крещения, а также явление народу Пресвятой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. В народе с праздником также связывают множество примет, по которым судят о том, что несет будущее. «Известия» рассказывают, на какие погодные явления обращать внимание в день праздника и что можно и нельзя делать.

Погодные приметы на Крещение 2024

В дни православных праздников верующие особенно внимательны к переменам погоды. Считается, что сами высшие силы дают людям знаки, по которым можно определить, удачным или неблагоприятным будет грядущий сезон. По приметам погоды составляют прогнозы на недели, месяцы и даже на целые времена года.

Так, считается, что сильный южный ветер является предвестником дождливого и прохладного лета. Метель тоже сулит плохую погоду, но уже в весенний сезон.

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Традиции, приметы и поверья одного из главных православных праздников

А вот если в ночь на Крещение небо полно звезд, то осенью грибников ждет богатый урожай. А вышедшее на дневной небосвод солнце считают знамением жаркого лета.

Традиционной для Крещения погодой считаются крепкие морозы. Если они не наступили, в народе говорят о грядущих переменах.

Что можно делать на Крещение 2024

Первое, что нужно сделать в день крупного православного праздника, — это посетить церковь. С собой верующие приносят емкости для освященной воды. Ею окропляют жилище и пьют натощак, чтобы очиститься от скверны и недугов. Говорят, что не только вода, но и даже снег на Крещение обладает чудодейственными свойствами, им можно растирать лицо и руки, чтобы сохранить здоровье и красоту.

Удачным днем торжество является для сватовства и предложения руки и сердца. Брак, заключенный после этого, считается благословленным на небесах.

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Самый известный крещенский ритуал — погружение в прорубь. Верующие полагают, что омовение позволит им очистить душу от грехов и приблизиться к Господу. Однако по правилам ритуал должны предварять молитвы и пост на Крещенский Сочельник.

А вот в сам знаменательный день нужно накрыть стол и позвать гостей. Подавать можно любые блюда.

Что нельзя делать на Крещение 2024

Как и в любой другой светлый праздник, на Крещение нельзя злословить, ругаться, вступать в конфликты и желать людям зла. Также считается, что в день праздника нельзя выбрасывать еду — все остатки со стола лучше раздать нуждающимся или животным. Убраться нужно накануне праздника, а в сам знаменательный день делать этого не рекомендуется. Под запрет попадает и стирка, поскольку вся вода считается освященной.

По поверью, на Крещение нельзя плакать, иначе умываться слезами придется целый год. Не стоит и набирать долги, ведь праздник предполагает очищение.

Ранее «Известия» собрали для читателей места для купания в проруби в Москве и Санкт-Петербурге.

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