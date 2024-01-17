18 января — Крещенский сочельник: история и традиции праздника

Церковь 18 января празднует Крещенский сочельник — вечер накануне одного из главных христианских праздников, Крещения Господня. В 2024 году дата выпадает на четверг. Как появился праздник и какие традиции с ним связаны, рассказывают «Известия».

Крещенский сочельник – 2024: как появился праздник

Торжество в православной церкви принадлежит к числу двунадесятых, то есть одному из 12 важнейших после Пасхи праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

Это непереходящий праздник, дата которого не меняется из года в год. На следующий день, 19 января, православные верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

Само слово «сочельник» (или «сочевник») связано с традицией варить сочиво — пшеничный взвар с медом, изюмом и сухофруктами. В этот день его положено есть на трапезе взамен других яств, так как в сочельник установлен строгий пост.

Также праздник известен как Навечерия, что означает преддверие великого церковного торжества, связанного с одним из главных событий в жизни Спасителя.

Крещенский сочельник – 2024: традиции

В церквях и храмах в этот день проходит всенощное бдение. В церковных службах вспоминаются все тексты Ветхого и Нового Заветов, в которых содержатся сведения о Крещении Господне и пророчества об этом таинстве.

После литургии наступает Великое водоосвящение. Оно проводится в ночь на 19 января. Освящается вода по особому чину и называют ее крещенской. Считается, что такая вода наделяется особой целительной силой. Пьют ее натощак, небольшими глотками, произнося молитву.

В этот день, как и в Рождественский сочельник, не принимают пищу до первого причащения крещенской водой. Верующим, которые придерживаются поста, нельзя есть весь день. Допускается только употребление сочевника.

В прошлые времена в деревнях и селах на реках вырубали большие крестообразные проруби, а над дверями, окнами и печными отверстиями мелом или углем рисовали кресты. Наши предки верили, что так защитят дом от нечистой силы. Также у славян существовало поверье, что в ночь перед Крещением «открывается» небо и всё, о чем помолишься, обязательно сбудется.

Еще в старину Крещенский сочельник был последним днем святочных гаданий, особых праздничных дней после Рождества Христова, когда по дворам ходили ряженые и пели колядки — обрядовые песни на привлечение достатка и благополучия.

Крещенский сочельник – 2024: что можно и нельзя делать

В праздник необходимо соблюдать все свойственные ему ритуалы, в том числе поститься. Исключение предоставляется прихожанам, которые не могут соблюдать пост по состоянию здоровья, а также беременным и кормящим матерям.

Категорически возбраняется ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли. Накануне Крещения не стоит впускать в дом чужую кошку или собаку. Считается, что вместе с ними в жилище могут прийти злые духи и порча.

После захода солнца запрещено заниматься уборкой и стирать белье в реке или озере. Вода в этот день священная, поэтому бросать в реку что-то грязное — привлечь к себе несчастья.

Рекомендуется сделать запасы освященной воды и в дальнейшем употреблять ее в пищу.

Крещенский сочельник – 2024: народные приметы

С этим днем в народе связано много примет. Так, по погоде в Крещенский сочельник определяли, какими будут ближайшие дни. Если на небе много звезд, то скоро грянут морозы. Если на дворе метель — на смену холодам придут ветра.

Полнолуние в праздник предвещало оттепель, а новолуние говорило о том, что крещенская погода продержится в течение месяца.

Ранее «Известия» рассказали о другом православном празднике, известном как Щедрый вечер, который также отмечается в январе.