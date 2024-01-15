Где в Санкт-Петербурге искупаться в проруби на Крещение в 2024 году

Ежегодно на праздник Крещения Господня православные верующие совершают обряд омовения, окунаясь в проруби на берегах озер и рек. Чтобы обеспечить им комфортные и безопасные условия, городские службы по всей стране организуют специальные площадки. О том, где пройдут крещенские купания в Санкт-Петербурге, читайте в материале «Известий».

Места для купания на Крещение в Санкт-Петербурге в 2024 году

Главная крещенская купель Северной столицы традиционно располагается на берегу Невы рядом с Петропавловской крепостью. Перед праздником ее освятит митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. На берегу для верующих установят брезентовые палатки с подогревом, в которых они смогут переодеться после купания.

Иордани также оборудуют в нескольких районах Санкт-Петербурга. Всего планируется создать около 20 мест для купания. Их список может быть скорректирован в связи с погодными условиями и другими факторами. Наиболее актуальную информацию городские службы публикуют накануне торжества.

Жители Василеостровского района смогут окунуться в прорубь по адресу набережная Лейтенанта Шмидта, д. 27/2, на территории Оптинского подворья.

В Выборгском районе иордани, как правило, оборудуют на Среднем Суздальском озере на Никольской и Большой Озерной улицах. Также площадки для купания готовят на проспекте Раевского, на берегу Ольгинского пруда и в поселке Левашово, на карьере Новоселки.

Для жителей Колпинского района купели оборудуют в городе Колпино на территории Свято-Троицкого прихода, расположенного на Адмиралтейской улице, а также в поселке Усть-Ижора около церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского на Шлиссельбургском шоссе.

В Красносельском районе места для купания обычно оборудуют в поселке Старо-Паново на территории храма святых мучеников Андриана и Наталии (улица Набережная, д. 45) и храма в честь чуда Архистратига Михаила в Хонех (улица Рабочая, уч. 1).

В Кронштадте купели размещают на территории Средней гавани Финского залива.

Для жителей Курортного района традиционно оборудуют две иордани. Первая расположена в городе Сестрорецке на территории храма апостолов Петра и Павла (Петровская набережная, д. 1), а вторая — в поселке Песочном рядом с часовней преподобного Серафима Саровского (улица Мельничная д. 32).

В Невском районе на Крещение как правило открывают купель в храме Божией Матери «Всех скорбящих радость» на проспекте Обуховской Обороны.

Петродворцовый район обычно готовит для верующих четыре купели. Одну — в Петергофе, на берегу Ольгина пруда. Еще три — в поселке Стрельна на Санкт-Петербургском шоссе: около церкви святых апостолов Петра и Павла в Знаменке, на территории Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни и на берегу пруда в усадьбе Михайловка.

Жители Пушкинского района смогут окунуться в прорубь на берегу Колонистского пруда в городе Пушкин, Лечебного пруда в городе Павловск и в поселке Шушары по адресу территория Детскосельский, уч. 34.

Во Фрунзенском районе иордань обычно открывают в парке Героев-Пожарных на Южном шоссе.

Кроме того, пресс-служба администрации Приморского района Санкт-Петербурга сообщила на своей странице «ВКонтакте» об открытии купели на Озере Долгом.

Погода на Крещение в Санкт-Петербурге в 2024 году

Крещенские купания начинаются вечером 18 января и продолжаются утром 19 января. В 2024 году эти дни выпадают на четверг и пятницу.

По данным Гидрометцентра России, на праздник жителей Санкт-Петербурга ждут умеренные морозы. Днем 18 января температура будет держаться на отметке в –7 градусов, а ночью упадет до –14 градусов. Днем в пятницу, 19 января, столбик термометра покажет около –5 градусов, а ночью достигнет –17 градусов.

Крещенское купание в Санкт-Петербурге — меры безопасности

Купание в проруби — одна из наиболее распространенных традиций Крещения Господня. Считается, что, совершив обряд омовения, человек укрепляет тело и душу, а также очищается от грехов. При этом с точки зрения православной церкви купание не обязательно, в праздник гораздо важнее постить службу и уделить время молитве.

Тем, кто всё же решил окунуться в иордань, необходима хорошая подготовка. Как отмечают в пресс-службе МЧС, погружение в ледяную воду — сильнейший стресс для организма, особенно если человек не закалялся в течение года. Поэтому перед купанием следует проконсультироваться с врачом. Оценить, насколько безопасна эта процедура для конкретного человека, сможет только квалифицированный специалист.

Кроме того, существует ряд противопоказаний для совершения ритуала омовения. К ним относятся любые вирусные и простудные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, эпилепсия, склероз сосудов мозга, воспалительные заболевания носоглотки, туберкулез, астма, эмфизема, цистит, патологии почек, гепатит, а также венерические заболевания.

Если врач дал добро на купание, следует соблюдать технику безопасности. Окунаться лучше всего на специально оборудованных площадках под присмотром спасателей. Перед погружением рекомендуется сделать разминку, разогреть тело простыми упражнениями или короткой пробежкой.

Подходить к проруби нужно в нескользкой обуви, которую легко снимать. Это могут быть ботинки или плотные шерстяные носки. Допускается использование резиновых тапочек — они защитят ступни от острых камней, льда, соли. На протяжении всего пути к месту купания стоит следить за равновесием, так как дорожка может оказаться скользкой.

Прорубь должна быть оборудована удобным и устойчивым спуском, желательно деревянной лестницей. Входя в воду, нужно сразу достичь глубины, но не отходить далеко. Не следует окунаться с головой, так как это может вызвать резкое сужение сосудов мозга. Находиться в проруби рекомендуется не более 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения.

Выходить из воды лучше со страховкой. После купания необходимо растереть себя махровым полотенцем и быстро переодеться в сухую одежду. Для согревания можно выпить горячего чаю с ягодами и лимоном. Употреблять алкоголь перед погружением в воду и после него запрещено.

Ранее «Известия» рассказали, где москвичи смогут окунуться в прорубь на Крещение.