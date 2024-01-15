Где в Москве искупаться в проруби на Крещение в 2024 году

Традиционные купания в проруби на Крещение в Москве пройдут 18–19 января. Для погружения в студеную воду каждый год оборудуют специальные площадки. В 2024 году в столице подготовят более 200 купелей. Где можно будет совершить обряд омовения, рассказывают «Известия».

Крещенские купания в Москве – 2024: список мест

Проруби есть практически во всех округах столицы, включая крупные парки города — «Сокольники», «Измайлово», «Фили», «Митино», «Северное Тушино», «Покровское-Стрешнево», а также территорию яхт-порта «Алые паруса».

«Каждая из них будет проверена сотрудниками МЧС на безопасность, оборудована удобным спуском и теплой раздевалкой. Кроме того, возле таких купелей будут дежурить спасатели и врачи в саму праздничную ночь», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

В Восточном административном округе, например, совершить омовение можно в озерах Белое, Святое, в Нижних Майских и Терлецких прудах. На западе столицы будут доступны места в районе Филевской поймы, в Мещерском пруду и участке Москвы-реки в поселке Рублево.

Для жителей севера Москвы купели оборудовали в Большом Садовом пруду со стороны Большой Академической улицы и в акватории Химкинского водохранилища напротив спасательной станции МЧС «Левобережная». Горожане, проживающие на юге столицы, смогут окунуться в прорубь в Верхнем Царицынском и Борисовском прудах, а также в пруду «Бекет» возле Загородного шоссе.

На северо-западе искупаться можно в Кировской и Строгинской поймах, на Карамышевской набережной и левом берегу набережной Москвы-реки в Щукино. Еще одна купель оборудована на Малом Бездонном озере рядом с Таманской улицей. В Северо-Восточном административном округе местом купаний традиционно станет Дворцовый пруд на 1-й Останкинской улице.

На юго-западе площадки для купания доступны на Большом Воронцовском пруду, в зоне отдыха «Тропарево» и на территории санатория «Узкое», где расположен Черневский пруд. А для жителей юго-востока крещенских купаний не планируется из-за несоответствия качества воды в Шибаевском и Нижнем Люблинском прудах. Также их, как и прежде, не будет в Центральном административном округе.

В ТиНАО купели оборудовали на нескольких водоемах в поселениях Московский, Внуковское, Воскресенское, Сосенское, Мосрентген и других. В Зеленоградском округе они открыты в зонах отдыха «Черное озеро» и «Озеро Школьное».

Крещенские купания в Москве – 2024: правила безопасности

Окунаться в прорубь врачи рекомендуют только людям, у которых нет хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Тем, у кого имеются проблемы со здоровьем, лучше не рисковать.

О том, как сделать купание безопасным, в преддверии праздника рассказал «Известиям» профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. Эксперт призвал выбирать для крещенских омовений только организованные места. Он обратил внимание на то, что неподготовленные проруби могут быть травмоопасны, так как под снегом нередко оказываются камни или стекло. Кроме того, есть вероятность поскользнуться.

К организованной проруби ведут деревянные подмостки со ступенями и есть поручни для входа, палатки для обогрева и переодевания, что более удобно и безопасно, указал профессор.

К проруби он посоветовал идти в тапочках, а по ступеням спускаться медленно, чтобы дать организму несколько секунд на адаптацию к воде и не вызвать спазм коронарных сосудов. После купания следует сразу накинуть на себя махровое полотенце или халат, хорошо растереться и выпить стакан горячего чая.

Читайте также:

Крещение: что нужно знать о празднике