Ледяная культура: как российские знаменитости отметили Крещение-2023

Крещение Господне — всегда повод для общественных омовений в ночь на 19 января, пусть даже церковь каждый раз заявляет, что в этом обычае нет никакой необходимости. В 2023 году только в одной Москве было подготовлено 46 площадок для ледяных купаний, а в Подмосковье — 225. У кого-то, как у Анастасии Волочковой, собственная купель, кто-то из селебритис, как Яна Кошкина, ныряет в любую прорубь, которая есть рядом, а для кого-то это настолько важная часть жизни, что он ждет крещенского купания весь год. «Известия» выяснили, как встречали праздник российские артисты.

«Лед горячий будоражит мысли и слова»

Художник Константин Мирошник в разговоре с «Известиями» поделился, что он и телеведущий Николай Дроздов, которому, к слову, уже 85 лет, стараются каждый год нырять в прорубь. Причем, говорит, чем крепче мороз, тем легче это делать. В этот раз друзья решили окунуться в одну из купелей, оборудованных в столице.

Фото: Зоя Игумнова Константин Мирошник и Николай Дроздов

— А в прошлом году мы с Николаем Николаевичем были в Дивеево, там источник Серафима Саровского, — восклицает Константин Мирошник. — Очень любим, когда мороз, тогда гораздо легче залазить в воду. Надо не быстро выскочить, а, спокойно перекрестившись, целых три раза нырнуть с головой в очень студеную воду. Но зато потом, как в сказке про Конька-Горбунка, тебя настигает необыкновенная волна радости и бодрости.

Художник вспомнил рассказы Дроздова о том, как он нырял на Северном полюсе.

— Удивительно: льдина, на которой они расположились, находится в постоянном движении, и через некоторое время она уже не находится на оси Северного полюса нашей земли, как показывают приборы. И сразу идет разговор про Северный морской путь России. В общем, на Крещение не пар горячий развяжет язык, а лед горячий будоражит наши мысли и слова. Кто хоть разочек нырял на Крещение, на всю жизнь запоминает эту радость.

Испытание холодом

Актер Владимир Сычев, известный по роли Психа в сериале «Физрук», стойко выдержал испытание холодом. Он трижды окунулся в ледяную воду и поздравил православных с праздником. Кадрами он поделился с «Известиями».

Фото: личный архив Владимира Сычева Владимир Сычев

Актриса Яна Кошкина, звезда шоу «Однажды в России», зашла в иордань в длинной белой сорочке, погрузилась в воду с головой и перекрестилась. Чтобы подбодрить артистку, кто-то из присутствующих пошутил, что для нее согрели воду. Впрочем, стоит отметить, что опыт в этом деле у Яны уже есть. Она не первый год участвует в крещенских купаниях, о чем свидетельствуют видео на ее странице в социальной сети.

Фото: соцсети Яна Кошкина

Блогер и боец Саша Стоун (Александр Зарубин) опубликовал в соцсетях запись, как погружается в купель.

Фото: соцсети Саша Стоун (Александр Зарубин)

Купель для звезды

Встретить заслуженную артистку России Анастасию Волочкову в одном из оборудованных в столице или Подмосковье мест для омовения не выйдет. У нее своя личная купель. Накануне балерина вернулась из отпуска — отдыхала на Мальдивах и выкладывала оттуда скандальные фото в соцсети. Из-за перемены климата Волочкова решила сразу, в ночь на 19 января, в холодную воду не нырять, чтобы сначала отдохнуть после перелета и привыкнуть к морозу.

Фото: соцсети Анастасия Волочкова в 2021 году

— Долгие годы Крещение я встречала на Мальдивах, но по приезде всегда окуналась в ледяную воду, — рассказала она «Известиям». — Обязательно проведу крещенское купание! Соскучилась по своему дому, по своей бане и купели. Мне не страшен холод. Папа приучил меня, с 10 лет — баня и прорубь. У меня было уже несколько красивых и удобных купелей. Я их периодически меняю. Есть мастера, которые делают их специально для меня. Эта зима не такая морозная, вода не покрывается толстым слоем льда. А бывали времена, когда я еле разбивала ледяную корку топором.

«Обжигающе, благодушно, заново рождаешься!»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков хоть и придерживается традиций, но признается, что не всегда получается окунуться именно в ночь на Крещение.

— Это редко бывает. Все-таки детки у нас не совсем взрослые, чтобы вместе с нами нырять. Но если мы это делаем, быстренько один раз окунемся, перекрестимся — и всё, и хватит, и греться. Тут вопрос больше, что у тебя в душе, а не в том, искупался ты или нет, — рассказал Сергей Жуков «Известиям». — Иногда мы это делаем при каких-то наших знакомых батюшках в церквях или, например, где-то, когда мы на выезде, например в Суздали. Но в последнее время в связи с пандемией был большой перерыв.

Музыкант помнит и первый раз, когда окунулся в прорубь. Говорит, было страшно, но зато потом он чувствовал себя так, будто заново родился.

— У меня это было на гастролях. Уехали за город, там прям при монастыре, при церкви на озере была прорубь, и мы это сделали. Ощущение — обжигающе, благодушно, как заново рождаешься.

«Это может быть опасно»

Впрочем, есть среди российских звезд шоу-бизнеса и те, кто не участвует в крещенских купаниях из соображений безопасности. Телеведущая Маша Малиновская в беседе с «Известиями» вспомнила, что когда-то хотела испытать себя на прочность ледяной водой, но в итоге отказалась от этой идеи.

— Мне кажется, это должны делать только профессионалы, люди, которые много лет этим занимаются — моржеванием, закаливанием, купанием в проруби. А только потому, что праздник и принято в этот день окунаться в прорубь, — это очень большая, мне кажется, ошибка. Люди должны относиться к этому более серьезно. Это может быть опасно, — считает Малиновская.

Действительно, медики предупреждают: купание в проруби связано с резкими и сильными нагрузками на организм, которые способны привести к печальным последствиям, если не подготовить его. Об этом «Известиям» рассказала врач аллерголог-иммунолог Мария Польнер. Она объяснила, что при погружении в ледяную воду организм в ответ на стресс вырабатывает большое количество серотонина, дофамина и эндорфинов, от чего человек испытывает прилив сил, хорошее самочувствие и даже легкую эйфорию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Сердечно-сосудистая система начитает работать активнее, вследствие чего может произойти спазм сосудов. А это может вызвать приступ стенокардии, спазм сосудов головного мозга — к потере сознания, что особенно опасно при погружении в воду, — подчеркнула иммунолог.

Также у незакаленного человека есть риск возникновения аритмии и полной остановки сердца. При спазме сосудов защитные силы иммунной системы слизистых оболочек снижаются — человеку легко заболеть ОРВИ, в том числе гриппом и коронавирусом.

— Купание в ледяной воде может вызвать приступ бронхиальной астмы, привести к обострениям хронических заболеваний. Например, ревматоидный артрит, пиелонефрит, бронхит. Если организм не привык к пониженным температурам и погружение в холодную воду происходит один раз в году на Крещение — то рекомендуются этого избежать. Самый полезный вариант — постепенное закаливание в течение года, — добавила Мария Польнер.

Теплые разочарования

Простые люди, без олимпийских амбиций, относятся к крещенским купаниям требовательно. Так, в этом году традиционных крещенских морозов не случилось, температура ночью держалась на плюсовой отметке. И это стало серьезным минусом для многих купальщиков, поделились они с «Известиями», которые отправились смотреть народные омовения. В Измайловский кремль вереница людей с пухлыми сумками, наверняка таившими в себе полотенца, тянулась уже в половине одиннадцатого вечера среды. Огромное количество луж на дороге и неоттаявший лед заметно портили общий праздничный настрой.

— Не так я себе представлял крещенские морозы, — пожаловался один из обладателей купальной сумки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы уже много лет всей семьей участвуем в крещенских купаниях, — сказала «Известиям» москвичка Лидия Соколова. — Каждый год стараемся выбирать разные купели, в этом в первый раз решили посетить Измайловский кремль. Если честно, то мы в предвкушении, так как многие наши друзья говорили, что это одна из самых интересных точек для крещенских купаний.

И они не соврали — о популярности купели свидетельствовала даже стихийная парковка, которая образовалась вдоль забора Измайловского кремля. Здесь теснились и самые бюджетные машины, и премиальные Mercedes и BMW, свободных мест почти не осталось.

Найти купель при этом было непросто — никаких опознавательных знаков и вывесок рядом с кремлем не было, а ворота, которые вели к мосту в само сооружение, оставались прикрытыми на протяжении всех крещенских купаний. Это вызывало заминку на входе. Тех же, кто сориентировался, первыми встречали сотрудники правоохранительных органов.

— Это у обычных людей праздник, а у нас самый пик работы. Но, слава Богу, пока всё спокойно, происшествий не зафиксировали, — рассказал «Известиям» сотрудник полиции.

Оказавшись внутри кремля, мы из серой, дождливой Москвы 2023 года внезапно перенеслись в Русь XVI века: сотрудники были обряжены в красные кафтаны и расписные платья. Сразу же было видно, что люди стремились сюда не зря: даже для детей в столь поздний час были предусмотрены различные затеи. Их увлекали погонять в хоккей с мячом, посоревноваться в распиливании бревен и другие игры.

— Я приехал сюда после работы. Казалось бы, устал, но здесь столько радостных людей, разные игрища, музыка, согревающие напитки — я точно зарядился на всю ночь, — поделился эмоциями с «Известиями» один из посетителей, представившийся Иваном Лескутиным.

Молодому человеку 26 лет, он приехал на крещенские купания вместе со своей супругой Аллой. По его словам, они люди не очень верующие, а в ледяную воду окунаются из соображений пользы для здоровья.

— Я спортсмен, много лет занимаюсь плаванием. И для меня окунуться в прорубь — это определенного рода испытание. А для супруги тем более, она вообще постоянно мерзнет, а тут добровольно идет в ледяную воду, не каждый день такое увидишь, — смеется пловец.

К купели проведена дорожка из сена, рядом ждут раздевалки, согревающие установки. У водоема дежурят сотрудники МЧС и волонтеры, толпятся зрители, которые не отважились на погружение, но захотели стать частью праздника.

— Я не фанат ледяной воды, — смеется один из них, Сергей. — Но вот жена первый раз в своей жизни решила окунуться в ледяную воду. Я решил, что поддержку ее, тем более что пока она развлекается, мне удалось попробовать вкусный сбитень и пироги с капустой.

Через час после открытия купели погода решила окончательно развеять миф о крещенских морозах и пошел дождь. И вот она, картина купаний в январе 2023 года: одни в зимних куртках и шапках, другие рядом — в купальниках. Все оживленные, веселые и словно и не замечают шапито, которое решила устроить московская зима.