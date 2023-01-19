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Крещенские купания начались у главного храма ВС России в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Традиционные крещенские купания начались возле главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. Мероприятия проходят в ночь с 18 на 19 января.

«Праздник, который мы сегодня празднуем, есть праздник, который напоминает нам о чистоте веры. Потому что мы знаем, что вера ― это основа жития каждого человека», ― отметил ключарь храма иерей Олег Овчаров.

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По информации «Известий», для окунаний подготовили 14 крестообразных купелей. Рядом с каждой из них поставили палатки, где участники могут согреться и попить горячего чаю.

В 8:00 в храме пройдет праздничная литургия.

«Если вера чистая, то и жизнь чистая. Как вода, которая у нас тут. Она чистая. Но эта вода еще и освященная. Так же и жизнь нашу всем необходимо постоянно освящать, ходить в церкви, молиться», ― подчеркнул Овчаров.

Накануне, 18 января, в правительстве Москвы рассказали, что для крещенских купаний власти организовали специальные места в девяти парках российской столицы. Так, москвичи могут принять участие в мероприятиях в музее-заповеднике «Царицыно», парках «Сокольники», «Фили», «Митино», «Северное Тушино», «Левобережье», «Терлецкая дубрава», «Борисовские пруды» и Воронцовском парке.

Всего же в городе подготовили почти 50 точек для окунания. У каждой купели будут оборудованы безопасные подходы и спуски, а рядом с ней ― раздевалки и пункты питания.

Следить за обстановкой и безопасностью будут спасатели, полицейские и медики.

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