Профессор рассказал о мерах предосторожности в крещенские купания

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов 12 января рассказал «Известиям» о мерах предосторожности в крещенские купания.

«Для крещенских купаний выбирайте организованные места. Информация о местонахождении крещенских прорубей, как правило, есть на сайтах местных администраций и храмов. Неподготовленные проруби травмоопасны: мы не знаем берег, под снегом могут оказаться камни или стекло, наконец, есть вероятность поскользнуться при купании», — сказал он.

К организованной проруби ведут деревянные подмостки со ступенями и поручнями для входа в воду, а рядом должна быть установлена палатка для обогрева и переодевания, отметил Ионов.

«Это значительно более удобный и безопасный вариант. В палатке можно оставить верхнюю одежду. К проруби советую идти в тапочках, по ступеням спускаться медленно, давая организму несколько лишних секунд на адаптацию к воде. Резкий прыжок в холодную воду, особенно на морозе — стресс для организма, у нетренированного человека это может вызвать спазм коронарных сосудов», — заявил он.

Эксперт рекомендовал после купания сразу накинуть на себя махровое полотенце или халат, чтобы защитить от холода голову и тело.

«В помещении для переодевания хорошо разотритесь — при этом рефлекторно происходит расширение сосудов, что улучшает кровоток и согревает организм. Одевшись, обязательно выпейте стакан горячего чая. Обычно раздача горячего чая предусмотрена организаторами. Но на всякий случай его можно принести с собой в термосе», — заключил Ионов.

8 января врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала «Известиям», что рекомендуется окунаться в прорубь только людям, которые не имеют хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Неподготовленным людям лучше не рисковать. Купания могут завершиться плачевно для людей с ишемической болезнью сердца, гипертензией, пороками сердца и аритмией, ХОБЛ, неврологическими патологиями, указала Бурнацкая.

Крещение Господне, или Богоявление, отмечается 19 января.