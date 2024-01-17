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Премьер Словакии лично скажет властям Украины об отказе от поставок оружия

Фицо лично заявит Шмыгалю об отказе Словакии отправлять Украине оружие
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 16 января анонсировал встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде в Закарпатской области Украины. Отмечается, что в ходе встречи он оповестит Киев о готовности Братиславы оказывать исключительно гуманитарную помощь.

Такое заявление глава правительства Словакии сделал на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Я встречусь с премьер-министром [Украины] Шмыгалем на следующей неделе в Ужгороде и скажу, что мы оказываем только гуманитарную помощь и не будем посылать никакого оружия», — сказал он.

Фицо подчеркнул, что поставки вооружения никак не поспособствуют решению украинского конфликта, развернувшегося в настоящее время. Он также отметил, что с момента начала боевых действий «уже дважды можно было договориться о прекращении огня», однако Евросоюз (ЕС) придерживается неправильного политического и экономического курса.

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Ранее, 9 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в колонке для национальной газеты Pravda написал, что стратегия, разработанная западными странами, на Украине не работает и оказалась абсолютно неудачной. Он указал, что власти России полностью контролируют новые регионы страны, хотя Запад изначально хотел использовать военные действия РФ в Донбассе как раз для того, чтобы «поставить Россию на колени».

6 декабря сообщалось, что Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн. Так, Братислава отправила Киеву эскадрилью выведенных из состава ВВС страны истребителей МиГ-29, комплекс ПВО С-300, а также восемь самоходных гаубиц Zuzana-2, являющихся продуктом ВПК Словакии, добавила газета Pravda.

4 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что он провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. При этом он отметил, что в беседе с ним исключил поставки оружия с государственных складов и складов словацкой армии. Фицо также напомнил, что Словакия не верит в военное решение конфликта на Украине, поскольку оно приводит только к «безрезультатному кровопролитию».

Ранее, 8 ноября, правительство Словакии не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, который распорядился об отправке очередного пакета военной помощи Украине на €40,3 млн.

До этого, 26 октября, Фицо на встрече с депутатами сообщил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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