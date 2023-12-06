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Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн. Об этом 6 декабря пишет газета Pravda.

Так, Братислава отправила Киеву эскадрилью выведенных из состава ВВС страны истребителей МиГ-29, комплекс ПВО С-300, а также восемь самоходных гаубиц Zuzana-2, являющихся продуктом ВПК Словакии.

Кроме того, на данный момент реализуется контракт на поставку еще 16 таких гаубиц, его общая стоимость составляет €93 млн. Средства на это выделили Дания, Норвегия и Германия. Однако производителю вооружений, компании Konstrukta-Defence, в данный момент не хватает частей для орудий и колесных шасси, поэтому с реализацией контракта для Вооруженных сил Украины (ВСУ) может произойти задержка.

При этом сейчас правительство страны решает, оставить гаубицы для пополнения арсенала собственной армии или выполнить контракт и передать вооружения Киеву.

Zuzana-2 — самоходное артиллерийское орудие калибра 155 мм, установленное на колесное шасси 8x8. Дальнобойность его стрельбы достигает примерно 50 км.

Прощай, оружие: Словакия передумала поставлять военную помощь Украине
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Ранее, 4 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что он провел телефонный разговор с Денисом Шмыгалем на границе двух государств. При этом Фицо отметил, что в разговоре с украинским премьером исключил поставки оружия с государственных складов и складов словацкой армии.

До этого, 8 ноября, правительство Словакии не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, который распорядился об отправке очередного пакета военной помощи Украине на €40,3 млн.

Еще в конце октября премьер-министр Словакии на встрече с депутатами заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий. Также он подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По мнению премьер-министра, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

Западные страны усилили поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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