Путин посоветовал властям РФ воспринимать критику граждан конструктивно

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за критику, отметив, что российским властям необходимо воспринимать ее конструктивно, а также добавил, что нерешенных вопросов в стране еще много и над ними нужно работать. Так глава государства прокомментировал одно из обращений на прямой линии.

«Вы знаете, на что обратил внимание? Я старался смотреть еще на экраны слева, справа и хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. А оно было таким, небольшое, но в заключение было написано: не буду за Вас голосовать. Я вот в связи с чем это вспомнил. Во-первых, очень важна всегда обратная связь. Второе — нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных», — приводит 16 января пресс-служба Кремля слова российского лидера на официальном сайте.

Путин подчеркнул, что чем больше проблем решает государство, тем большее количество горизонтов открывается перед людьми, и в этом нет ничего плохого, даже «большего хочется, потому что появляются другие потребности», что «абсолютно нормально», добавил президент.

Когда российские власти сталкиваются с тем, что кто-то из граждан не до конца удовлетворен решаемыми правительством задачам, или не удовлетворен вообще, «мы всегда должны помнить о том, что нерешенных проблем больше, чем решенных».

«Людей, которые требуют особого внимания с нашей стороны, очень много. В массе своей да, мы немножко сократили количество людей, живущих за чертой бедности, но их еще очень много. Да, у нас немножко приподнялась реальная заработная плата и реально располагаемые доходы населения, но людей, живущих на такой скромной планке, особенно семей с детьми, еще очень много», — подчеркнул Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что нужно сделать еще очень многое.

«Ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес, а нужно воспринимать это как руководство к действию. Нужно быть благодарным людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили», — заключил он.

Также 16 января сообщалось, что в России появились баннеры в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах. Отмечалось, что в ряде российских городов началась кампания по наружной рекламе со слоганом «Россия. Путин. 2024». На кадрах, которые появились в распоряжении «Известий», баннеры в поддержку Путина расклеивают по билбордам Москвы.

Ранее, 12 января, сообщалось, что сбор подписей в поддержку действующего президента Владимира Путина идет активнее, чем в 2018 году. Как отмечают эксперты, такая оживленность очень важна с точки зрения консолидации сторонников действующего главы государства. Активность демонстрируют и другие кандидаты.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Позднее, 18 декабря, российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.