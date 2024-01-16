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Путин предложил продлить выставку «Россия» на ВДНХ на летний период

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент РФ Владимир Путин предложил во вторник, 16 января, продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве хотя бы летний период.

«Жалко, конечно, что она закончится. Я пока еще никому не говорил, честно могу сказать, но я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период», — сказал глава государства на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны.

Путин отметил, что большое число россиян приезжают в Москву и миллионы людей с удовольствием посетят выставку. Глава государства также назвал форум удачным экспериментом, который показывает, что было сделано в стране за последние десятилетия.

«Что получилось, что удалось, может быть, где-то что-то не получилось, но в целом наша с вами общая работа привела к таким результатам, о части которых можно рассказать и показать [их] на этой выставке», — уточнил президент России.

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