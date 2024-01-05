Четырехмиллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в Краснодарский край

Жительница Тулы Дарья Молодцова 5 января стала четырехмиллионной посетительницей Международной выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ и выиграла туристическую поездку в Краснодарский край, а также сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников в России.

Девушка приехала на выставку с супругом и друзьями. Подарки ей предоставили автономная некоммерческая организация (АНО) «Дирекция выставки достижений «Россия» и Минсельхоз РФ.

«Я даже не знаю, что сказать. Это не передать словами. Мы ехали на выставку спонтанно. Это невероятно, мы очень рады — это прекрасный новогодний подарок», — поделилась эмоциями Дарья.

Для девушки и ее компании министерство провело экскурсию по мультимедийной выставке «Путь зерна», а также организовало дегустацию блюд из российских продуктов.

«Сегодняшний подарок — огромное спасибо Министерству сельского хозяйства, вы видите, какие морозы стоят — о солнце. О залитой солнцем русской земле, которая рождает богатейший урожай винограда. Сегодня мы снова говорим о чуде, которое сбывается в нашей России», — отметила гендиректор АНО Наталья Виртуозова.

Туристическая поездка по Краснодарскому краю состоится с 21 по 30 мая. Дарья вместе с друзьями и супругом посетит Краснодар, Анапу, Сочи и Красную Поляну.

Ранее, 19 декабря, трехмиллионный посетитель выставки «Россия» Алексей Козырев из Барнаула получил открытку от президента РФ Владимира Путина. Также ему вручили сертификат на поездку на космодром Восточный.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.