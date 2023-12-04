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Путин осмотрел на ВДНХ макет бункера для испытаний первой в СССР атомной бомбы

Путину показали макет советского бункера для наблюдения за атомными испытаниями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президенту РФ Владимиру Путину показали макет бункера, из которого в СССР проводились наблюдения за испытаниями первой отечественной атомной бомбы. Глава государства осмотрел модель 4 декабря на выставке-форуме «Россия».

«Если я сейчас нажму, мы с вами сейчас сможем посмотреть, как [происходит взрыв]. Четыре года работали люди на пределе, и получилось. Расстояние было 10 км, они [ученые] почувствовали, как земля затряслась», — сообщил главный редактор телепрограммы «Страна Росатом» Михаил Полунин.

На экране также было проиграно видео испытаний, за которым Путин наблюдал через специально предусмотренное окно в стене модели.

Во всю страну и ширину: что смотреть на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
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Экспонаты, которые показали президенту, представлены в павильоне выставки под названием «Атом». Экспозиция состоит из четырех надземных и трех подземных этажей. Основные экспонаты находятся в трех выставочных зонах — «Советский атомный проект», «Время первых» и «Современная атомная промышленность».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на ВДНХ и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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